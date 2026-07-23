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23.07.2026 19:17

Live η τελετή παράδοσης του τελευταίου τμήματος του Ε65 με ομιλία Μητσοτάκη

23.07.2026 19:17
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Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο υποδομής, καθώς τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που συνδέει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά.

Η τελετή παράδοσης του έργου πραγματοποιείται στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 19:24
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η τελετή παράδοσης του τελευταίου τμήματος του Ε65 με ομιλία Μητσοτάκη

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