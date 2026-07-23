Εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι (Photos)

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Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την φωτιά στο Μάτι που στοίχισε τις ζωές 104 συνανθρώπων μας και άνοιξε ένα από τα πιο μαύρα κεφάλαια στην σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Φίλοι, συγγενείς και επιζώντες άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά.

«Η φωτιά εκείνη την ημέρα δεν έκαψε μόνο τον τόπο, σπίτια και περιουσίες. Άφησε στάχτες και ίχνη μιας φωτιάς που μας καίει για πάντα και θα καίει μέσα μας. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που έφυγαν, στους ανρθώπους που παλεύουν και σε αυτούς που κρατούν τη μνήμη ζωντανή», είπε ένας από τους ομιλητές.

Οι παρευρισκόμενοι αφού διάβασαν τα ονόματα των 107 νεκρών κατευθύνθηκαν στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.) όπου θα προβλθούν εικόνες από τη φωτιά.

Στις 21:15 θα κατευθυνθούν βουβά στην Αργυρά Ακτή όπου 26 άτομα εγκλωβίστηκαν στην προσπάθεια τους να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ολοκληρωθούν με τους παρευρισκόμενους να απελευθερώνουν 104 φαναράκια στη θάλασσα.

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