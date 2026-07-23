search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 21:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 20:45

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι (Photos)

23.07.2026 20:45
Mati

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την φωτιά στο Μάτι που στοίχισε τις ζωές 104 συνανθρώπων μας και άνοιξε ένα από τα πιο μαύρα κεφάλαια στην σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Φίλοι, συγγενείς και επιζώντες άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά.

«Η φωτιά εκείνη την ημέρα δεν έκαψε μόνο τον τόπο, σπίτια και περιουσίες. Άφησε στάχτες και ίχνη μιας φωτιάς που μας καίει για πάντα και θα καίει μέσα μας. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που έφυγαν, στους ανρθώπους που παλεύουν και σε αυτούς που κρατούν τη μνήμη ζωντανή», είπε ένας από τους ομιλητές.

Οι παρευρισκόμενοι αφού διάβασαν τα ονόματα των 107 νεκρών κατευθύνθηκαν στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.)  όπου θα προβλθούν εικόνες από τη φωτιά.

Στις 21:15  θα κατευθυνθούν βουβά στην Αργυρά Ακτή όπου 26 άτομα εγκλωβίστηκαν στην προσπάθεια τους να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ολοκληρωθούν με τους παρευρισκόμενους να απελευθερώνουν 104 φαναράκια στη θάλασσα. 

Διαβάστε επίσης

Μάτι, οκτώ χρόνια μετά: Οι 104 νεκροί και ένα κράτος που αναζητά ευθύνες και εξακολουθεί να τρέχει πίσω από τις φωτιέ

Φωτιά στο Μάτι: Προσφυγή συγγενών θυμάτων για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη  

Αγρυπνία για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη στα Χανιά – Μεγάλες καταστροφές στη βιοτεχνία επισκευής σκαφών (Photos/Video)

Mati
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι (Photos)

MIDDLE_EAST_WAR_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματία, απειλές και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: Πίεση Τραμπ για συμφωνία ή προετοιμασία σύγκρουσης;

peripoliko_1812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στη Σύρο, που βρέθηκε μαχαιρωμένη – Προσήχθη ζευγάρι με το οποίο φέρεται να διαπληκτίστηκε

dolofonia georgiou 28xronos video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 28χρονο να φεύγει από το γραφείο του ποινικολόγου μετά το έγκλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

tsipras- famellos- kaklamanis- androulakis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι κυβερνητικές απορίες για τον Τσίπρα, τα στατιστικά του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάποδη πορεία του Φάμελλου, οι αναζητήσεις Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 21:04
xania-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη στα Χανιά – Μεγάλες καταστροφές στη βιοτεχνία επισκευής σκαφών (Photos/Video)

Mati
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι (Photos)

MIDDLE_EAST_WAR_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματία, απειλές και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: Πίεση Τραμπ για συμφωνία ή προετοιμασία σύγκρουσης;

1 / 3