Φωτιά στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης, 23/7, στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών πεζοπόρων ομάδων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), 11 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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