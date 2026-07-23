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23.07.2026 23:01

Καλάβρυτα: Νεκρός 74χρονος που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αγροτικό όχημά του και σε τοίχο

23.07.2026 23:01
asthenoforo

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Ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων σε τραγικό δυστύχημα, όταν εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αγροτικό όχημά του και σε τοιχίο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το αγροτικό, το οποίο ήταν σταθμευμένο, άρχισε ξαφνικά να κινείται, καθώς εκτιμάται ότι δεν είχε ασφαλιστεί με το χειρόφρενο. Ο ηλικιωμένος προσπάθησε να το ακινητοποιήσει, όμως παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημα και σε τοίχο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα.

Στις εκκλήσεις του για βοήθεια ανταποκρίθηκε ένας γείτονας, ο οποίος τον απεγκλώβισε και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αιγίου. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και ο 74χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Αστυνομία.

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