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23.07.2026 21:28

Αντιδράσεις για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε μία από τις τελευταίες «ήσυχες» παραλίες της Πάρου

23.07.2026 21:28
paros

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Αντιδράσεις έχουν ξεσηκωθεί στην Πάρο για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε μία από τις τελευταίες ελεύθερες παραλίες του νησιού.

Η Τρυπητή είναι μία μικρή, ήσυχη παραλία στο νότιο άκρο του νησιού, την οποία έπελεγαν όσοι ήθελαν να κάνουν μια βουτιά χωρίς να χρειαστεί να υπομείνουν δυνατές μουσικές και μεγάλα πλήθη

Για πρώτη φορά φέτος η παραλία μισθώθηκε σε επιχειρηματία για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

«Είναι μία παραλία, το επισημαίνουμε αυτό, η οποία μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη», επισήμανε ο Γιώργος Γερανάκης, μέλος ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» και πρόσθεσε ότι δημιουργείται προηγούμενο «Είμαστε της άποψης ότι καμία σπιθαμή γης δεν είναι για πούλημα. Η Τρυπητή είναι μόνο ένα παράδειγμα. Οι αυθαιρεσίες και η εμπορευματοποίηση των παραλιών συνεχίζεται και προβληματίζει εδώ και αρκετά χρόνια». 

Κάτοικοι του νησιού πραγματοποίησαν συγκέντρωση με πλακάτ στα χέρια, ζητώντας να σταματήσει η εμπορευματοποιούνται των παραλιών.  «Κάναμε μία πρώτη κινητοποίηση την περασμένη Κυριακή, σύλλογοι και φορείς της Πάρου, μία μαζική κινητοποίηση, με την οποία ζητήσαμε να μην εμπορευματοποιούνται οι ακτές, ζητήσαμε την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Το να είναι ελεύθερη η πρόσβαση είναι σημαντικό όχι μόνο για τους επισκέπτες, είναι σημαντικό και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους της Πάρου», συμπλήρωσε.

Τέλος, κατήγγειλε ότι η κτηματική υπηρεσία παραχωρεί αυθαίρετα τμήματα παραλιών, αποκόβωντας την πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών.

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