Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη στα Χανιά – Μεγάλες καταστροφές στη βιοτεχνία επισκευής σκαφών (Photos/Video)

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Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ο τραυματίας εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη, 23/7, σε βιοτεχνία επισκευής σωστικών λέμβων στην περιοχή Λιβάδια Χανίων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για 70χρονο που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη.

Μετά την έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες, με 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο.

Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες ο τραυματίας εγκαυματίας άνδρας, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν τρόμο

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που μίλησαν στο neakriti.gr.

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό κρότο και αμέσως είδαμε φλόγες. Τρέξαμε να βοηθήσουμε», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένας γείτονας έσπασε το τζάμι του κτιρίου προκειμένου να προσεγγίσει τον εγκλωβισμένο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι κάτοικοι κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το φλεγόμενο κτίριο και λίγα λεπτά αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφεραν, λίγο πριν από το περιστατικό τον προειδοποιούσαν να μην επιστρέψει στο εσωτερικό του κτιρίου. «Του φωνάζαμε να μην μπει μέσα, όμως μπήκε και λίγο αργότερα τον βγάλαμε σε αυτή την κατάσταση», είπαν χαρακτηριστικά.

Της αρχικής έκρηξης ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο για όσους βρίσκονταν στην περιοχή και δυσκόλεψε το έργο της Πυροσβεστικής.

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