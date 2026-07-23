search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 21:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 20:48

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη στα Χανιά – Μεγάλες καταστροφές στη βιοτεχνία επισκευής σκαφών (Photos/Video)

23.07.2026 20:48
xania-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ο τραυματίας εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη, 23/7, σε βιοτεχνία επισκευής σωστικών λέμβων στην περιοχή Λιβάδια Χανίων.  

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για 70χρονο που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη.

Μετά την έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες, με 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο.

Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες ο τραυματίας εγκαυματίας άνδρας, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν τρόμο

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που μίλησαν στο neakriti.gr.

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό κρότο και αμέσως είδαμε φλόγες. Τρέξαμε να βοηθήσουμε», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένας γείτονας έσπασε το τζάμι του κτιρίου προκειμένου να προσεγγίσει τον εγκλωβισμένο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι κάτοικοι κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το φλεγόμενο κτίριο και λίγα λεπτά αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφεραν, λίγο πριν από το περιστατικό τον προειδοποιούσαν να μην επιστρέψει στο εσωτερικό του κτιρίου. «Του φωνάζαμε να μην μπει μέσα, όμως μπήκε και λίγο αργότερα τον βγάλαμε σε αυτή την κατάσταση», είπαν χαρακτηριστικά.

Της αρχικής έκρηξης ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο για όσους βρίσκονταν στην περιοχή και δυσκόλεψε το έργο της Πυροσβεστικής.

Διαβάστε επίσης:

Παρ’ ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα, το επανέφεραν ναυαγοσώστες

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στη Σύρο: Φέρει τραύμα από μαχαίρι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη στα Χανιά – Μεγάλες καταστροφές στη βιοτεχνία επισκευής σκαφών (Photos/Video)

Mati
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι (Photos)

MIDDLE_EAST_WAR_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματία, απειλές και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: Πίεση Τραμπ για συμφωνία ή προετοιμασία σύγκρουσης;

peripoliko_1812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στη Σύρο, που βρέθηκε μαχαιρωμένη – Προσήχθη ζευγάρι με το οποίο φέρεται να διαπληκτίστηκε

dolofonia georgiou 28xronos video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 28χρονο να φεύγει από το γραφείο του ποινικολόγου μετά το έγκλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

tsipras- famellos- kaklamanis- androulakis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι κυβερνητικές απορίες για τον Τσίπρα, τα στατιστικά του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάποδη πορεία του Φάμελλου, οι αναζητήσεις Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 21:05
xania-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη στα Χανιά – Μεγάλες καταστροφές στη βιοτεχνία επισκευής σκαφών (Photos/Video)

Mati
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι (Photos)

MIDDLE_EAST_WAR_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματία, απειλές και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: Πίεση Τραμπ για συμφωνία ή προετοιμασία σύγκρουσης;

1 / 3