Έκρηξη σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Χανιά – Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης (Photos)

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης, 23/7, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή Λιβάδια, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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