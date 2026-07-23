Νέος συναγερμός στη Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε παρτίδες κοτόπουλου από άλλους προμηθευτές

Takeaways by to pontiki AI Ο ΕΟΔΥ εντόπισε σαλμονέλα σε δύο ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου μετά από εργαστηριακούς ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της Λαμίας.

Οι αρχές διεξάγουν ελέγχους σε οκτώ συνολικά καταστήματα και εξετάζουν προϊόντα από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα καταστήματα αποσύρουν τις ακατάλληλες παρτίδες των προϊόντων ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα νέων δειγμάτων από τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σωστό μαγείρεμα του κρέατος σε υψηλές θερμοκρασίες εξοντώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας και διασφαλίζει την υγεία.

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Σε δύο ακόμη παρτίδες από καταστήματα της Λαμίας εντοπίστηκε εργαστηριακά από τον ΕΟΔΥ το μικρόβιο της σαλμονέλας, μετά από τα δεκάδες κρούσματα τις προηγούμενες ημέρες και τη συλλογή δειγμάτων από τους επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας και τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε προϊόντα που διέθεσαν στη Λαμία, δύο ακόμη προμηθευτές, πέραν του πρώτου που είχε ήδη επιβεβαιωθεί και ελεγχόταν από τους Κτηνιάτρους στον χώρο παραγωγής του.

Συγκεκριμένα, θετικά στη σαλμονέλα ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρίες. Μάλιστα στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει από αυτό και είχε παρουσιάσει συμπτώματα σαλμωνέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Από τον έλεγχο όμως που έγινε στο κατάστημα είχε διαπιστωθεί ότι το κοτόπουλο ήταν μαζί με τα άλλα προϊόντα και έτσι πάρθηκαν τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του τοπικού μέσου, μέχρι στιγμής τρεις προμηθευτές «ενοχοποιούνται» για παρτίδες κοτόπουλου με σαλμονέλα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ από συνολικά οκτώ καταστήματα και ελέγχονται προϊόντα και από άλλους προμηθευτές. Επιπλέον θα παρθούν και νέα δείγματα από εργαζόμενους. Συγχρόνως αποσύρονται οι παρτίδες που εντοπίστηκαν, ενώ οι κανονισμοί προβλέπουν και πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι την τελευταία εβδομάδα, δεν υπήρξαν κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση έτοιμου γεύματος. Οι ειδικοί επιμένουν ότι το μαγείρεμα σκοτώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας, όταν το κρέας ξεπεράσει τους 65 βαθμούς (στο εσωτερικό του) για 10-15 λεπτά. Στους 74 βαθμούς που είναι η θερμοκρασία ασφαλείας για όλα τα φαγητά, η σαλμονέλα εξοντώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

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