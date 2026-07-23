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23.07.2026 17:46

Κρήτη: Διώξεις για δωροληψία σε βάρος του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή – Ερευνάται η εμπλοκή τους σε υποθέσεις ναρκωτικών

23.07.2026 17:46
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Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (27/7) έλαβαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για την εμπλοκή τους υπόθεση παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων στην Κρήτη. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για δωροδοκία σε κακουργηματικό βαθμό.

«Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται» δήλωσε ο δικηγόρος τους Εμμανουήλ Σαββόπουλος.

Προσήχθησαν 5 άτομα

Πέντε άτομα οδηγήθηκαν σήμερα στο ΑΤ Χανίων μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Όμως ασκήθηκαν διώξεις μόνο στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο

Οι ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος ερευνώνται για την παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε άτομα που εμπορεύονταν ναρκωτικά να εμφανίζονται ως τοξικομανείς.

Ο ρόλος τους άρχισε να ερευνάται, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης το περασμένο καλοκαίρι. Στη δικογραφία εμπλέκονται 25 άτομα.

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