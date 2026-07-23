Ο Μητσοτάκης, τα ηλεκτρικά πατίνια και οι… κανόνες (Video)

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Με βίντεο στα social media αποφάσισε να επικοινωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβερνητική απόφαση για την επιβολή κανόνων στην κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών.

Το βίντεο του πρωθυπουργού ξεκινάει με ένα πατίνι που τρέχει σε αυτοκινητόδρομο και ακούγεται ο προβληματισμός του: «μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας;».

«Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Έτσι κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο, ούτε η αγορά ούτε και η ενοικίασή τους. Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως στο βίντεο όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος», τονίζει.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον.

Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

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