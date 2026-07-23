Οι κυβερνητικές απορίες για τον Τσίπρα, τα στατιστικά του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάποδη πορεία του Φάμελλου, οι αναζητήσεις Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

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Καλημέρα σας

Σαν να μπερδεύτηκαν στην κυβέρνηση με τις θέσεις της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Υπάρχει μεν και είναι λογικό, η εικόνα «πρώτου επιπέδου», η πρώτη εντύπωση που μένει, ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας μετακινήθηκε «προς τα δεξιά» στο θέμα αυτό. Και άφησε τις «αριστερές κορώνες» κι όλα αυτά.

Αλλά υπάρχει και η βαθύτερη ανάγνωση: Εάν ο Τσίπρας έχει ήδη αρχίσει να μετακινείται «προς τα δεξιά» ή ακριβέστερα «προς το κέντρο», τότε τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Μήπως απειλούνται οι τεκτονικές πλάκες του παραδοσιακού πολιτικού σκηνικού με τους γνωστούς ιδεολογικούς διαχωρισμούς;

Με άλλα λόγια, μήπως ο Τσίπρας έχει εγκαταλείψει τις παλιές αγκυρώσεις, υιοθετεί πιο ρεαλιστικές (έστω όχι και τόσο αριστερές) θέσεις και εν τέλει η ΝΔ τον βρει… ανταγωνιστή στο Κέντρο να διεκδικεί μετριοπαθείς ψηφοφόρους;

Αυτά τα ερωτήματα δεν τα βάζω εγώ. Τα βάζουν τα κυβερνητικά στελέχη που παρατηρούν τον «νέο Τσίπρα». Και δεν αναρωτιούνται τυχαία. Μελετούν κιόλας και τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων – φανερών και κρυφών.

Θα έχει έξτρα ενδιαφέρον το φθινόπωρο…

Τα στατιστικά του ΣΥΡΙΖΑ

Για τους λάτρεις της στατιστικής, ο Φάμελλος είναι ο τρίτος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ σε τρία χρόνια – και 22 μέρες, για την ακρίβεια!

Ούτε ο… Κρόνος να ήταν αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ!

Ο Κασσελάκης που έφυγε νωρίτερα, δεν κατάφερε να συμπληρώσει χρόνο!

Ο Φάμελλος τον ξεπέρασε, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να φτάσει τη διετία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον επισήμως 9 βουλευτές – 8 στην ουσία, καθότι η Νίνα Κασιμάτη είναι ωσεί παρούσα. Ήτοι, έχει μείνει με το 17% των βουλευτών που εξέλεξε το 2023. Στοιχειώνει την Αριστερά αυτό το 17%, αν θυμηθούμε το μεταπολιτευτικό σύνθημα του ΚΚΕ.

Από τους 8 βουλευτές, οι δύο είναι από Αθήνα, δύο από Θεσσαλονίκη, ενώ η Κρήτη, η Πελοπόννησος και η Μακεδονία έχουν από ένα (αλλά… λέοντες και οι τρεις), ενώ την ομάδα συμπληρώνει η Ακρίτα από το Επικρατείας.

Ανακολουθία με φιέστα

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν αρκέστηκε στην αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της Βουλής για την ανεξαρτητοποίησή του. Ήθελε να δει και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ευγενικός άνθρωπος εκ φύσεως και πείρας πλέον, ο Νικήτας τον δέχθηκε στο γραφείο του σαν… καλός ψυχολόγος, πέρα από θεσμικός παράγοντας.

Αλλά, τι… φάση, που λένε και οι νέοι. Ο Φάμελλος ήθελε να δώσει διαστάσεις φιέστας σε μία κίνηση με την οποία φαίνεται εντελώς ανακόλουθος; Ο ίδιος δεν ήταν που στις 9 Ιουλίου έλεγε δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο από την προεδρία του; Και αυτή την… κωλοτούμπα ήθελε να τη διαφημίσει και με επίσκεψη στο γραφείο του Κακλαμάνη;

– Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ως πρόεδρος καλούσε τους βουλευτές που έφευγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσουν την έδρα στο κόμμα. Όταν έκανε το ίδιο, ήταν απλά Τετάρτη! Ξεφτιλίζοντας και την… Αριστερά, την οποία επικαλέστηκε για να παντελονιάσει την έδρα.

– Τελικά, μερικοί άνθρωποι δεν φαίνονται μόνο όταν πάρουν εξουσία. Αποκαλύπτονται κι όταν τη χάνουν.

Ψάχνοντας στη Θεσσαλονίκη

Τριήμερο εντατικής δραστηριότητας είχε προ ημερών στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αγχωθεί με την μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια στη Βόρεια Ελλάδα και περνά αρκετό χρόνο με εξορμήσεις, επισκέψεις και συναντήσεις στην πόλη.

Βλέπετε πήρε το ρίσκο να αφήσει τον Χάρη Καστανίδη εκτός, να πάρει την έδρα ο ίδιος και να κάνει… μεταγραφές, μπας και το ΠΑΣΟΚ συγκρατήσει έστω τις δυνάμεις του.

Μόνο που οι μεταγραφές, ιδίως του Πέτρου Παππά και λιγότερο της Ράνιας Θρασκιά, αποδείχθηκαν όχι ακριβώς αεροδρομίου, αλλά… ποδηλατοδρομίου! Η Θρασκιά θα μπορούσε να φέρει κάποιες ψήφους, αλλά ο Παππάς μάλλον διώχνει, παρά προσθέτει.

Ο Ανδρουλάκης το έχει πάρει χαμπάρι και ψάχνει για υποψήφιους, καίτοι υπάρχουν αξιόλογες παρουσίες από το κανονικό ΠΑΣΟΚ, όπως ο Αργύρης Αργυριάδης.

Μαθαίνω λοιπόν ότι στην τελευταία άνοδο στη Θεσσαλονίκη συζήτησε την περίπτωση του Τάσου Τζήκα, χωρίς πάντως να υπάρξει ενθουσιασμός με τον πρόεδρο της ΔΕΘ για πολλούς και διάφορους λόγους.

Προβλέπω να ανεβαίνει ο πρόεδρος Νίκος στη Θεσσαλονίκη πιο πολλές φορές κι από αναβάσεις του Σίσυφου…

Κινητικότητα στα media

Με πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζεται το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Alter Ego. Η εξέλιξη αυτή έχει τη σημασία της, καθώς μπαίνουμε στην τελική προεκλογική ευθεία.

Έκλεισε μαθαίνω το θέμα με την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ. Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την πρόκληση.

Εσωτερικές μετακινήσεις στο ΣΚΑΪ για να καλυφθούν κενά, που έχουν προκύψει από μετακινήσεις, αποχωρήσεις κλπ. Ο Γιάννης Πιτταράς ακούω πάει στο καθημερινό πρωινό, δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου, αφού ο Άκης Παυλόπουλος μετακόμισε στον ΑΝΤ1, όπου θα έχει δίπλα του πιθανότατα τον Βασίλη Χιώτη.

Ωραίο πράγμα οι αλλαγές…

ElvalHalcor: Η εισαγωγή των νέων μετοχών της ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ και γιατί η μετοχή έπεσε 7%

Την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα από τη διαφορά της τιμής των νέων μετοχών σε σχέση με τις παλαιές βρήκαν κάποιοι μέτοχοι της ElvalHalcor με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ στο χρηματιστήριο. Αποτέλεσμα των πωλήσεων ήταν η μετοχή να κάνει χτες μία εντυπωσιακή βουτιά κατά 7%.

Πάντως η εταιρεία ρίχνει το βάρος στις επενδύσεις με επενδυτικό πλάνο ύψους 850 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία.

Τουρίστες ψωνίζουν φαγητό από σούπερ μάρκετ ακόμα και στη Μύκονο και τη Σαντορίνη

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η δυναμική ανάπτυξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στα νησιά κυρίως με μικρά καταστήματα franchise «γειτονιάς» τα οποία τοποθετούν σε νευραλγικά σημεία για να εκμεταλλευτούν την τάση που θέλει όλο και περισσότερους τουρίστες να ψωνίζουν φαγητά αλλά και ποτά από το οργανωμένο λιανεμπόριο αντικαθιστώντας τις ταβέρνες και τα μεζεδοπωλεία.

Ήδη η Metro διαθέτει 77 τέτοια καταστήματα με τη μορφή My Market Local ενώ πρόσφατα προστέθηκαν νέα σημεία στη Νάξο, την Πάρο, την Αντίπαρο. Αλλά και η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει μπει πολύ δυνατά σε αυτό το κομμάτι με δύο νέα μικρά καταστήματα να ξεκινούν τη λειτουργία τους τις τελευταίες 10 μέρες σε Τήνο και Αιδηψό. Ειδικά στην Τήνο το κατάστημα βρίσκεται σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία του νησιού στο παλιό λιμάνι εκεί που στο πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν αποκλειστικά, καφετέριες, εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακόμα και στη Μύκονο και τη Σαντορίνη ανεβαίνει η τάση τουριστών να ψωνίζουν από σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλυμά τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.

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