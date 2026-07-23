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23.07.2026 07:51

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου – Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές (video)

23.07.2026 07:51
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 από στύλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα και στη συνέχεια την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς γειτονικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε μια υδροφόρα του ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτιά της.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του πρώην στρατοπέδο.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 08:25
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