Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου – Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές (video)

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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 από στύλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα και στη συνέχεια την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς γειτονικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε μια υδροφόρα του ΟΤΑ.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο Διαθεματικό Πάρκο Καρατάσιου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρα του δήμου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτιά της.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του πρώην στρατοπέδο.

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