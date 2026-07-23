Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου – Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 από στύλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα και στη συνέχεια την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς γειτονικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε μια υδροφόρα του ΟΤΑ.
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο Διαθεματικό Πάρκο Καρατάσιου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρα του δήμου Θεσσαλονίκης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτιά της.
Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του πρώην στρατοπέδο.
Διαβάστε επίσης:
Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις, πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι
Μάτι, οκτώ χρόνια μετά: Οι 104 νεκροί και ένα κράτος που αναζητά ευθύνες και εξακολουθεί να τρέχει πίσω από τις φωτιές
Οι δίκες που σημάδεψαν τον Σταύρο Γεωργίου: Από τη «17 Νοέμβρη» στον Άλεξ και την Άννυ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.