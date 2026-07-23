Οι δίκες που σημάδεψαν τον Σταύρο Γεωργίου: Από τη «17 Νοέμβρη» στον Άλεξ και την Άννυ

Takeaways by to pontiki AI Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του από εγκληματική ενέργεια, προκαλώντας σοκ στη νομική κοινότητα και τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς σταδιοδρομίας του, ο δικηγόρος χειρίστηκε πληθώρα πολύκροτων υποθέσεων, όπως η δίκη της «17 Νοέμβρη» και η υπόθεση του μικρού Άλεξ.

Εκπροσώπησε επίσης εμπλεκόμενους σε υποθέσεις με μεγάλη κοινωνική απήχηση, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας της τετράχρονης Άννυ και της δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια και ζήτησε την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.

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Λίγοι ποινικολόγοι κατάφεραν να συνδέσουν το όνομά τους με τόσο διαφορετικές αλλά εξίσου συγκλονιστικές υποθέσεις που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική δικαστική ιστορία. Από τη δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» και το μυστήριο της εξαφάνισης του μικρού Άλεξ, μέχρι τη φρικιαστική δολοφονία της τετράχρονης Άννυ, το έγκλημα στο Κορωπί, την υπόθεση Λυγγερίδη και μια σειρά ακόμη από πολύκροτες δίκες, ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε επί περισσότερα από είκοσι χρόνια στην πρώτη γραμμή των ποινικών δικαστηρίων, εκπροσωπώντας κατηγορούμενους, οικογένειες θυμάτων και ανθρώπους που αναζητούσαν δικαίωση.

Ο θάνατός του μέσα στο δικηγορικό του γραφείο αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας φέρνει στη δημοσιότητα τη μακρά επαγγελματική του διαδρομή η οποία υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με υποθέσεις που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία, μονοπώλησαν για μήνες την επικαιρότητα και δοκίμασαν τα όρια της Δικαιοσύνης. Κάθε μία είχε τη δική της βαρύτητα, όλες όμως είχαν έναν κοινό παρονομαστή. Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε στο επίκεντρο σύνθετων ποινικών μαχών, οι οποίες έγραψαν το δικό τους κεφάλαιο στα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Από τη δίκη της «17 Νοέμβρη» στα μεγαλύτερα δικαστικά μέτωπα

Η πρώτη μεγάλη υπόθεση που έφερε τον Σταύρο Γεωργίου στο προσκήνιο ήταν η ιστορική δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Ως συνήγορος πολιτικής αγωγής εκπροσώπησε την οικογένεια του αστυφύλακα Χρήστου Μάτη, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της αιματηρής ληστείας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Κάτω Πετράλωνα το 1984. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης διαδικασίας συμμετείχε ενεργά στην εξέταση των κατηγορουμένων, ενώ στις αγορεύσεις του επέμεινε ότι υπήρχαν σημαντικές αντιφάσεις στις απολογίες στελεχών της οργάνωσης σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας του αστυνομικού. Παράλληλα, είχε εκφράσει την άποψη ότι η υπόθεση δεν είχε αποκαλύψει, τότε, το σύνολο των προσώπων που συμμετείχαν στη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης, θέση που είχε προκαλέσει τότε έντονο ενδιαφέρον.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα: Η εξαφάνιση του μικρού Άλεξ

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Σταύρος Γεωργίου ανέλαβε μία από τις πλέον προβεβλημένες υποθέσεις της καριέρας του, την εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια. Εκπροσώπησε έναν από τους ανήλικους που κατηγορήθηκαν για την υπόθεση και βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δίκης που συγκλόνισε το πανελλήνιο και μονοπώλησε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επί σειρά ετών.

Η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησε βασίστηκε στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των καταθέσεων των ανηλίκων, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν σοβαρές αντιφάσεις και μεταβολές στα όσα είχαν καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Παράλληλα, είχε καταγγείλει δημόσια πιέσεις που, σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, είχαν ασκηθεί τόσο στους εμπλεκόμενους ανηλίκους όσο και στους συνηγόρους τους, ζητώντας την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Η έντονη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα ο ίδιος να βρεθεί σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας, συμμετέχοντας σε μία από τις πλέον φορτισμένες δικαστικές υποθέσεις της τελευταίας εικοσαετίας.

Η φρίκη της μικρής Άννυ

Το 2015 ο ποινικολόγος ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση της Δημητρίνας Μπορίσοβα, μητέρας της 4 ετών Άννυ, στην υπόθεση που συγκλόνισε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη. Η αποκάλυψη ότι το παιδί είχε δολοφονηθεί και τεμαχιστεί από τον ίδιο του τον πατέρα προκάλεσε σοκ, ενώ η στάση της μητέρας αποτέλεσε επίσης αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Ο Σταύρος Γεωργίου υποστήριξε σταθερά ότι η εντολέας του δεν γνώριζε τι είχε συμβεί στο παιδί, καθώς κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα βρισκόταν στη Βουλγαρία και, όπως υποστήριζε, είχε παραπλανηθεί από τον πατέρα της Άννυ σχετικά με την τύχη της κόρης της. Η υπερασπιστική προσπάθεια συνεχίστηκε και σε δεύτερο βαθμό, όπου η μητέρα απαλλάχθηκε από την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, εξέλιξη που η υπεράσπιση χαρακτήρισε δικαίωση των θέσεών της.

Το ερωτικό τρίγωνο και το έγκλημα στο Κορωπί

Μία ακόμη ιδιαίτερα προβεβλημένη υπόθεση στην οποία συμμετείχε ήταν η δολοφονία της 35χρονης γυναίκας στο Κορωπί, ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη λόγω της αγριότητάς του αλλά και επειδή διαπράχθηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά του θύματος.

Η κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε σχέση με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας, καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη. Στο Εφετείο ο Σταύρος Γεωργίου ανέλαβε την υπεράσπισή της, υποστηρίζοντας ότι η πράξη δεν είχε προσχεδιαστεί και ότι υπήρχαν στοιχεία που έπρεπε να αξιολογηθούν διαφορετικά ως προς την ψυχική κατάσταση της κατηγορούμενης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Στην ίδια υπόθεση είχε εκπροσωπήσει, σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, και τον άνδρα που βρισκόταν στο επίκεντρο του ερωτικού τριγώνου, καταθέτοντας αίτημα αποφυλάκισής του για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Το μυστήριο της εξαφάνισης της Άρτεμης Βασίλη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης της 19χρονης Άρτεμης Βασίλη από το Κορωπί, τον Οκτώβριο του 2020. Ως δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής κοπέλας ανέλαβε μια σειρά από νομικές πρωτοβουλίες με στόχο να ενισχυθεί η έρευνα των Αρχών.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε τη δικαστική συνδρομή των αμερικανικών αρχών προκειμένου να ανακτηθούν δεδομένα από ηλεκτρονικούς λογαριασμούς της 19χρονης στις πλατφόρμες της Google, του Facebook και του Instagram. Η οικογένεια θεωρούσε ότι τα ψηφιακά ίχνη της Άρτεμης θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις της πριν από την εξαφάνισή της, ενώ ο ίδιος υποστήριζε ότι κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο έπρεπε να αξιοποιηθεί για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση του Στάθη Άνθη στη Βρετανία

Το 2021 ο Σταύρος Γεωργίου ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας του 33χρονου Στάθη Άνθη, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το Πλίμουθ της Αγγλίας, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία, ενώ για αρκετές εβδομάδες οι έρευνες παρέμεναν χωρίς αποτέλεσμα.

Μετά τον εντοπισμό σορού σε παραθαλάσσια περιοχή και την επιβεβαίωση, μέσω εξέτασης DNA, ότι επρόκειτο για τον άτυχο Έλληνα, η οικογένεια δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις της για τις συνθήκες του θανάτου. Ο Σταύρος Γεωργίου ζήτησε να πραγματοποιηθεί νέα ιατροδικαστική εξέταση στην Ελλάδα, επιμένοντας ότι έπρεπε να διερευνηθεί κάθε πιθανό ενδεχόμενο πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, μετέφερε δημόσια τους προβληματισμούς των συγγενών σχετικά με στοιχεία που, κατά την άποψή τους, δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς από τις βρετανικές αρχές.

Η δικογραφία για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες μεγάλες δικαστικές υποθέσεις στις οποίες συμμετείχε ήταν και η πολύκροτη δικογραφία για τα επεισόδια έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη, κατά τα οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.

Ο Σταύρος Γεωργίου εκπροσώπησε έναν από τους κατηγορουμένους, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου έπρεπε να εξεταστεί εξατομικευμένα και ότι η ποινική αξιολόγηση δεν μπορούσε να βασίζεται αποκλειστικά στη συνολική εικόνα των επεισοδίων. Στις δημόσιες παρεμβάσεις του επέμενε ότι το αποδεικτικό υλικό όφειλε να αξιολογηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ότι κάθε κατηγορούμενος δικαιούται πλήρη και δίκαιη υπεράσπιση, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της υπόθεσης.

Η δικαστική διαμάχη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ξεχωριστή θέση στη δικηγορική του πορεία κατέχει και η υπόθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία συνδέθηκε με τις καταγγελίες για τη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και με τον θάνατο του καθηγητή Στέλιου Αλεξανδρόπουλου.

Ο Σταύρος Γεωργίου εκπροσώπησε δύο πανεπιστημιακούς καθηγητές που βρέθηκαν κατηγορούμενοι, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα των ενεργειών τους και αμφισβητώντας τις αιτιάσεις της κατηγορίας. Η συγκεκριμένη δίκη χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη ένταση, με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των συνηγόρων των δύο πλευρών, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες πανεπιστημιακές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Η υπόθεση του μπασκετμπολίστα Μανώλη Παπαμακάριου και της συντρόφου του Μαντώς Τζαβάρα

Στη δικηγορική του διαδρομή περιλαμβάνεται και η εκπροσώπηση της επιχειρηματίας Μαντώς Τζαβάρα στην πολύκροτη υπόθεση της καταγγελίας σε βάρος του πρώην συντρόφου της και παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή Μανώλη Παπαμακάριου.

Η υπόθεση απασχόλησε επί χρόνια τα δικαστήρια, με τον Σταύρο Γεωργίου να εκπροσωπεί την παθούσα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά την έκδοση της απόφασης είχε δηλώσει ότι η Δικαιοσύνη αναγνώρισε τον πυρήνα των καταγγελιών, επισημαίνοντας ωστόσο πως, κατά την άποψή του, η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου ήταν επιεικέστερη από ό,τι δικαιολογούσαν τα πραγματικά περιστατικά.

Η απάτη των 259.000 ευρώ στην Καβάλα

Ανάμεσα στις υποθέσεις που χειρίστηκε τα τελευταία χρόνια ήταν και εκείνη του ηλικιωμένου από την Καβάλα, ο οποίος κατήγγειλε ότι έχασε συνολικά 259.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απέσπασε ιερέας εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη του.

Ο Σταύρος Γεωργίου εκπροσώπησε τον ηλικιωμένο σε μια υπόθεση που προκάλεσε αίσθηση λόγω του ύψους του χρηματικού ποσού αλλά και της ιδιότητας του κατηγορουμένου. Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του ιερέα, ενώ ο ποινικολόγος είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για μία χαρακτηριστική περίπτωση εξαπάτησης ενός ανθρώπου που εμπιστεύθηκε απόλυτα ένα πρόσωπο το οποίο θεωρούσε πνευματικό του στήριγμα.

Η υπόθεση του αγρότη Βαγγέλη Σαλή

Στις υποθέσεις που ανέλαβε συγκαταλέγεται και εκείνη του Βαγγέλη Σαλή στην Εύβοια. Εκπροσωπώντας την οικογένειά του, ο Σταύρος Γεωργίου ζήτησε να συνεχιστεί η διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του, εκφράζοντας την άποψη ότι υπήρχαν κρίσιμα στοιχεία τα οποία έπρεπε να αξιολογηθούν εκ νέου.

Η υπόθεση δεν έλαβε τη δημοσιότητα άλλων μεγάλων δικών στις οποίες συμμετείχε, ωστόσο ο ίδιος είχε επιμείνει ότι οι συγγενείς είχαν δικαίωμα να γνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια τι είχε συμβεί, ζητώντας την εξάντληση κάθε διαθέσιμου ανακριτικού μέσου.

Από τη δίκη της «17 Νοέμβρη» μέχρι την υπόθεση του μικρού Άλεξ, από τη δολοφονία της τετράχρονης Άννυ μέχρι τα σύγχρονα δικαστικά μέτωπα, όπως η υπόθεση Λυγγερίδη, ο Σταύρος Γεωργίου συνδέθηκε με μερικές από τις πιο γνωστές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Άλλοτε υπερασπιζόμενος κατηγορούμενους και άλλοτε εκπροσωπώντας οικογένειες θυμάτων ή ανθρώπους που ζητούσαν δικαίωση, βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Οι υποθέσεις αυτές σημάδεψαν τη δικηγορική του διαδρομή και συνέβαλαν ώστε να γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα. Με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων εκφράζει την οδύνη και την ειλικρινή του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου τους. «Ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μαχόμενη δικηγορία, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στη δικαστηριακή πρακτική και στη σύγχρονη ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Ως ενεργό μέλος της Ένωσής μας, συμμετείχε με συνέπεια και συναδελφικότητα στις δράσεις και στις διεκδικήσεις του κλάδου, υπηρετώντας το λειτούργημα του συνηγόρου. Με την επιστημονική του κατάρτιση, τη μαχητικότητα και την αδιάλειπτη παρουσία του στις δικαστικές αίθουσες, κέρδισε τον σεβασμό συναδέλφων, δικαστικών λειτουργών και πολιτών.

Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη τη νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της Δικαιοσύνης υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό. Εκφράζουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές ότι θα διερευνήσουν με πληρότητα, αντικειμενικότητα και ταχύτητα κάθε πτυχή της υπόθεσης, ώστε να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η τραγική αυτή απώλεια υπενθυμίζει με τον πλέον επώδυνο τρόπο την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίοι καθημερινά ασκούν το λειτούργημά τους υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και συχνά αντίξοες συνθήκες, υπηρετώντας το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων αποχαιρετά έναν άξιο συνάδελφο και συνοδοιπόρο, που υπηρέτησε με συνέπεια τη μάχιμη δικηγορία. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ποινική δικηγορία» αναφέρει η ανακοίνωση.

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