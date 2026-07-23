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23.07.2026 08:17

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Σήμερα η απολογία του 60χρονου

23.07.2026 08:17
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Απολογείται σήμερα ο 60χρονος ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, προκαλώντας αναστάτωση σε επισκέπτες και περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να καλέσουν σε βοήθεια και να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τόσο τις αστυνομικές όσο και τις εισαγγελικές Αρχές σε υποθέσεις που αφορούσαν την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές.

Επιπλέον, είχε απασχολήσει τις Αρχές και για άλλα περιστατικά, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού.

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