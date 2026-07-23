Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Σήμερα η απολογία του 60χρονου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απολογείται σήμερα ο 60χρονος ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, προκαλώντας αναστάτωση σε επισκέπτες και περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να καλέσουν σε βοήθεια και να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τόσο τις αστυνομικές όσο και τις εισαγγελικές Αρχές σε υποθέσεις που αφορούσαν την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές.

Επιπλέον, είχε απασχολήσει τις Αρχές και για άλλα περιστατικά, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού.

Διαβάστε επίσης

Ε65: Εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά – Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου – Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές (video)

Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις, πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι