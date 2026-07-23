Μέση Ανατολή: Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν φθάνουν στο όριό τους – Ο εκνευρισμός του Τραμπ και η αντοχή της Τεχεράνης

Takeaways by to pontiki AI Οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά ιρανικών υποδομών αποτυγχάνουν να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης ή να σταματήσουν τις επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Παρά τη στρατιωτική πίεση και τις απειλές για περαιτέρω πλήγματα, η σύγκρουση παραμένει σε αδιέξοδο χωρίς σαφή στρατηγικό στόχο ή διέξοδο από την κυβέρνηση.

Η αεροπορική ισχύς αποδεικνύεται περιορισμένης αποτελεσματικότητας, καθώς το Ιράν διατηρεί την ικανότητα να εξαπολύει πυραύλους και drones παρά τις οικονομικές και στρατιωτικές απώλειες.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων αυξάνει τον κίνδυνο για τους αμάχους, ενώ το αυξανόμενο οικονομικό κόστος του πολέμου προκαλεί πλέον σκεπτικισμό και στους υποστηρικτές της αμερικανικής κυβέρνησης.

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Οι τελευταίες απειλέ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα βομβαρδίσει τις ιρανικές υποδομές δεν φαίνεται να ανησυχεί την Τεχεράνη — και, αντίθετα, υπογραμμίζει τα όρια του τι μπορεί να επιτύχει ένας αεροπορικός πόλεμος από μόνος του.

Η κυβέρνηση Τραμπ εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση για την άρνηση του Ιράν να υποκύψει, καθώς οι δύο πλευρές έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τον τελευταίο μήνα, σε μια μάχη για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, μιας κομβικής θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Τώρα, ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να χτυπήσει «μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» για κάθε πλοίο που δέχεται επίθεση στον Αραβικό Κόλπο.

Επιθέσεις χωρίς… στόχο

Ωστόσο, πέντε μήνες μετά την έναρξη της μαζικής αεροπορικής εκστρατείας των ΗΠΑ, η εκεχειρία έχει καταρρεύσει, η Τεχεράνη δεν έχει παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της στο Στενό, και το Πεντάγωνο δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει πλήρως την ικανότητα του καθεστώτος να εξαπολύει επιθέσεις με drones και πυραύλους — μια πραγματικότητα που υπογραμμίζεται από τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εκτός αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ανεβάσει δραστικά τον πήχη — ίσως διευρύνοντας σημαντικά τον κατάλογο των αποδεκτών στόχων ή ακόμη και αναπτύσσοντας χερσαίες δυνάμεις — ο τρέχων κύκλος επιθέσεων και αντεπιθέσεων πιθανότατα θα συνεχιστεί χωρίς σαφή τελικό στόχο ή διέξοδο από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι όταν οι ΗΠΑ ασκούν βία με δισταγμό ή σταδιακά, το μόνο που καταφέρνουν είναι να παρατείνουν τη σύγκρουση και να αυξάνουν τον κίνδυνο», δήλωσε ένας πρώην στρατιωτικός αξιωματικός. «Αν δεν υπάρχει η απειλή χρήσης βίας και η προθυμία να την υλοποιήσεις, δεν θα πείσεις τον εχθρό για τίποτα». Μέχρι στιγμής, δεν έχει παρατηρηθεί συγκέντρωση χερσαίων δυνάμεων που να υποδηλώνει ότι επίκειται χερσαία εισβολή. Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ παραμένει η ίδια με εκείνη του Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές τους, με εναλλαγές αεροπορικών μονάδων και πλοίων που διατηρούν τον αριθμό των στρατιωτών στην περιοχή γύρω στους 50.000, όπως ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αυτή τη στιγμή, ο Πρόεδρος επικεντρώνεται στο να κάνει το Ιράν να πληρώσει για τις παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) και τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειές του στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Επιπλέον, ο Πρόεδρος θα κάνει το Ιράν να πληρώσει για τους πρόσφατους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Αυτά τα καταστροφικά πλήγματα θα συνεχιστούν έως ότου ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των χωρών μας συνεχίζονται».

Ιστορικά, οι αεροπορικές επιδρομές έχουν αποδειχθεί επιτυχείς για την εξουδετέρωση συγκεκριμένων στόχων, αλλά έχουν αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικές όσον αφορά την αλλαγή καθεστώτος ή την επίτευξη στρατηγικής νίκης επί ενός εχθρού. «Νομίζω ότι κατανοούμε τα όρια της αεροπορικής ισχύος σε αυτή την περίπτωση, επειδή ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπράιαν Σκατς (Δημοκρατικός-Χαβάη) στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού πτέραρχο Νταν Κέιν. Ο ίδιος ο Κέιν αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της, και πρέπει πάντα να τα έχουμε υπόψη» όταν προσπαθούμε να επιτύχουμε μια στρατιωτική νίκη.

Δεν αλλάζει ρότα το Ιράν

Και η Τεχεράνη έχει δείξει την ικανότητά της να αντέξει τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η Ρέιτσελ ΒανΛάντιγχαμ, συνταξιούχος στρατιωτική δικαστής της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει συμβουλεύσει στρατιωτικούς διοικητές σχετικά με το δίκαιο του πολέμου, δήλωσε ότι «η επέκταση ή η εντατικοποίηση των επιθέσεων σε περισσότερες υποδομές πολιτικής χρήσης δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση του καθεστώτος», προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις θα ήταν νόμιμες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποια στρατιωτική χρήση για τις γέφυρες ή τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χτυπούνται.

«Ακόμη και αν αυτές οι επιθέσεις, που επεκτείνονται σε μεγαλύτερο αριθμό στόχων πολιτικής υποδομής, είναι νόμιμες, είναι αναποτελεσματικές» στο να πείσουν την Τεχεράνη να παραδοθεί, δήλωσε η ΒανΛάντιγχαμ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές έχουν χαράξει μια σαφή πορεία για την εξεύρεση λύσης στις συγκρούσεις. Αντίθετα, επιδιώκουν να αποκομίσουν όποιο πλεονέκτημα μπορούν σε μια σύγκρουση σχετικά μικρής κλίμακας.

«Σίγουρα, η αεροπορική δύναμη μπορεί να κάνει πολλά» από μόνη της, δήλωσε ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (εν αποστρατεία) στρατηγός Τζο Βότελ. Ωστόσο, η ιρανική ηγεσία φαίνεται να «έχει αποφασίσει ότι αξίζει να συνεχίσει να ασκεί έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, και πιστεύω ότι θεωρούν ότι η διατήρηση αυτού του ελέγχου δικαιολογεί την επανάληψη αυτής της περιορισμένης αλλά κλιμακούμενης αεροπορικής εκστρατείας».

Μια νέα δημοσκόπηση του POLITICO δείχνει ότι όχι μόνο οι Ιρανοί δεν έχουν πειστεί, αλλά παρατηρείται και κάποια απώλεια υποστήριξης μεταξύ της βάσης των οπαδών του Τραμπ που υποστηρίζουν το κίνημα «MAGA». Τον Μάιο, οι μισοί από αυτούς θεωρούσαν ότι ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το οικονομικό του κόστος, αλλά σήμερα μόνο περίπου το ένα τρίτο διατηρεί την ίδια άποψη. Αυτή η απότομη πτώση κατά 13 μονάδες σε μόλις δύο μήνες υποδηλώνει ότι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του προέδρου πλησιάζουν σιγά-σιγά την πλειοψηφία των Αμερικανών που εδώ και καιρό αντιτίθενται στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Αδιαφορία για τους αμάχους

Η επέκταση των αεροπορικών επιθέσεων αυξάνει τον κίνδυνο θανάτων αμάχων. Με την ανάληψη των καθηκόντων του το 2025, ο Χέγκσεθ αποδυνάμωσε το Κέντρο Αριστείας για την Προστασία των Αμάχων του Πενταγώνου, το οποίο έχει ως αποστολή τον περιορισμό των ζημιών στους αμάχους κατά τη διάρκεια των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρά τις αντιρρήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Οι αντίπαλοι των περικοπών υποστήριξαν ότι το γραφείο ήταν ζωτικής σημασίας για την πρόληψη κινδύνων για τον άμαχο πληθυσμό, αλλά ο Χέγκσεθ προχώρησε ούτως ή άλλως, μειώνοντας τον αριθμό των υπαλλήλων που ασχολούνταν με το θέμα από 200 σε λιγότερους από 40.

Το τρέχον προσωπικό επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη διερεύνηση αναφορών για απώλειες αμάχων και δεν ασχολείται πλέον με την προετοιμασία ενημερώσεων εν όψει επικείμενων επιθέσεων, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με την τρέχουσα λειτουργία του γραφείου. Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τον αριθμό των θανάτων αμάχων από τον πόλεμο στο εσωτερικό του Ιράν σε περίπου 1.700.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι ο ιρανικός στρατός έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα, παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Γερουσία την Τρίτη ότι «εξακολουθούν να διαθέτουν δυνατότητες, χωρίς αμφιβολία… Όμως, το μέγεθος της ζημιάς που τους έχουμε προκαλέσει κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς επιχειρήσεων τους έχει φέρει στη χειρότερη θέση στην οποία έχουν βρεθεί ποτέ».

Ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο Χέγκσεθ, ενώ ζήτησε από το Κογκρέσο επιπλέον 67 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικά έξοδα και άλλες δαπάνες, πέραν του αιτήματος της κυβέρνησης για προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το επόμενο έτος. Ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να τελειώσει ο πόλεμος.

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