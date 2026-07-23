Επίθεση των Χούθι σε σαουδαραβικό τάνκερ στα ανοιχτά της Υεμένης – Στις φλόγες το πλοίο μετά από πυραυλικό χτύπημα (Video)

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Σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο βρέθηκε στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του ενώ αυτό βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Υεμένη, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργά την Τετάρτη, 22/7.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο καταγράφει το τάνκερ να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά το χτύπημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα, ενώ παραμένει άγνωστη και η έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο.

BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1 — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

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