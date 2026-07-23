Πυρκαγιές στην Ισπανία: Νέο μέτωπο κοντά στο Τολέδο – Εκκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη (Video)

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Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 22/7, κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

🚨🔥 AMPLIACIÓN | #IFAlmorox / #IFVilladelPrado ​Se intensifican los trabajos en el incendio entre Almorox y Villa del Prado. La Comandancia de Madrid despliega un importante operativo en la zona:

​👥 88 efectivos

🚔 35 vehículos

🚁 1 helicóptero

​Sigan las indicaciones de los… pic.twitter.com/KC1BYiJBEU — Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026

Οι ισπανικές Αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

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