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23.07.2026 00:05

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Νέο μέτωπο κοντά στο Τολέδο – Εκκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη (Video)

23.07.2026 00:05
spain-wildfires

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Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 22/7, κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Οι ισπανικές Αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

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