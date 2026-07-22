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ΚΟΣΜΟΣ

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22.07.2026 21:25

Την 1η Ιουνίου 2027 η δίκη του Μαδούρο και της συζύγου του στη Νέα Υόρκη

22.07.2026 21:25
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  • Το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν όρισε την έναρξη της δίκης του Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών την 1η Ιουνίου του 2027.
  • Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες, τις οποίες και οι δύο αρνούνται κατηγορηματικά.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε τη χρηματοδότηση των δικηγορικών εξόδων του ζεύγους, παρά τις προηγούμενες απαγορεύσεις λόγω των διεθνών κυρώσεων.
  • Ο Μαδούρο παραμένει υπό κράτηση στο Μπρούκλιν από τις αρχές του έτους, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει αστική αγωγή για φερόμενες εκτελέσεις νεαρών ανδρών.
  • Μετά την αποχώρησή του, η Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του απαχθέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027, κατά τη διάρκεια μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν σήμερα.

Αφού συνελήφθη από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του έτους και μεταφέρθηκε σε μια φυλακή του Μπρούκλιν από την 3η Ιανουαρίου, ο πρώην επικεφαλής του κράτους της Βενεζουέλας, ηλικίας 63 ετών, διώκεται για τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ αυτών τρομοκρατία που συνδέεται με τα ναρκωτικά. 

Η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, ηλικίας 69 ετών, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες. Και οι δύο αρνούνται όσα τους καταλογίζονται.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη χθες στον δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον Άλβιν Χέλερσταιν, από τον εισαγγελέα Τζέι Κλέιτον, οι δύο πλευρές ζήτησαν η δίκη να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται αφού η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε τελικά το πράσινο φως προκειμένου η Βενεζουέλα να καλύψει τα δικηγορικά τους έξοδα, κάτι που η κυβέρνηση είχε αρχικά εμποδίσει, επικαλούμενη τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τη σύλληψή του σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού με τη συνδρομή 150 αεροσκαφών και ελικοπτέρων πέραν των χερσαίων δυνάμεων, ο Νικολάς Μαδούρο παρουσίασε τον εαυτό του ως «αιχμάλωτο πολέμου».

Πέρα από την ποινική διαδικασία σε βάρος του πρώην προέδρου, οι οικογένειες πέντε νεαρών ανδρών που σκοτώθηκαν στη Βενεζουέλα κατέθεσαν στις αρχές Ιουλίου αγωγή σε αστικό δικαστήριο εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι διέταξε τις εκτελέσεις τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου κρατικής βίας.

Μετά την αποχώρησή του, η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία και κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, η οποία υποστηρίζει ότι έχει τον έλεγχο της πετρελαιοπαραγωγού χώρας.

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