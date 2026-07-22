FT: Άφαντα τα 13 δισ. που «καθάρισαν» οι ΗΠΑ από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πάνω από 13 δισ. δολάρια έχουν αποφέρει μέσα στο 2026 οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, με τα σχετικά έσοδα να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πού ακριβώς τηρούνται τα κεφάλαια, πόσα έχουν ήδη επιστραφεί στο Καράκας και με ποια διαδικασία εγκρίνεται η διάθεσή τους.

Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει ελάχιστες διευκρινίσεις για τη διαχείριση των χρημάτων. Η Ουάσιγκτον ανέλαβε τον έλεγχο των πετρελαϊκών εξαγωγών της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και την ανάδειξη της πρώην αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες στην ηγεσία της χώρας.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μόνο οι ζημιές σε κτίρια και υποδομές ανέρχονται σε περίπου 37 δισ. δολάρια, σε μια οικονομία που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες.

Η εκτίμηση των εσόδων

Για να υπολογίσουν τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, οι Financial Times αξιοποίησαν στοιχεία της Kpler σχετικά με τις αποστολές αργού από τον Ιανουάριο, σε συνδυασμό με τιμές της Argus Media για τις βασικές ποικιλίες βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Η αξία των φορτίων για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία τιμολόγησης υπολογίζεται στα 11,5 δισ. δολάρια. Συνυπολογίζοντας τις ιστορικές διακυμάνσεις των τιμών για φορτία χωρίς πλήρη δεδομένα, η συνολική αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 13 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δημιούργησε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων εσόδων. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής εμφανίζεται μόνο μία καταγεγραμμένη μεταφορά, ύψους 300 εκατ. δολαρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο.

Αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον

Από την έναρξη της αμερικανικής διαχείρισης των πετρελαϊκών εσόδων, η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατυπώσει διαφορετικές θέσεις για το καθεστώς των χρημάτων.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Ιανουαρίου όριζε ότι τα έσοδα εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία της Βενεζουέλας, παραμένοντας όμως σε λογαριασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης υπό καθεστώς θεματοφυλακής.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι τα χρήματα θα αξιοποιούνται προς όφελος τόσο των Αμερικανών όσο και των πολιτών της Βενεζουέλας. Παράλληλα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα συγκεκριμένα έσοδα θα βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μέσω των εσόδων από το πετρέλαιο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη καλύψει το κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης «28 φορές», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Οι τοποθετήσεις αυτές ενίσχυσαν τα ερωτήματα σχετικά με το αν μέρος των εσόδων αξιοποιείται για αμερικανικές δαπάνες αντί να επιστρέφει στη Βενεζουέλα.

«Τα χρήματα είναι δικά τους, αλλά απαιτείται η έγκρισή μας»

Τον Απρίλιο, ο ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικλ Κόζακ δήλωσε ότι περίπου 3 δισ. δολάρια είχαν ήδη μεταφερθεί στη Βενεζουέλα, ενώ γνωστοποίησε ότι η KPMG πραγματοποιεί οικονομικό έλεγχο των σχετικών λογαριασμών.

Είχε επίσης δεσμευθεί για δημοσιοποίηση τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων. Ωστόσο, μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζουν ότι από τότε δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο, ο Κόζακ περιέγραψε το καθεστώς διαχείρισης λέγοντας ότι, παρότι τα χρήματα ανήκουν στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση της χώρας χρειάζεται την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών για να τα χρησιμοποιήσει.

Όπως ανέφερε, ποσά έχουν ήδη εγκριθεί για την καταβολή μισθών στο Δημόσιο και για την προμήθεια εξοπλισμού της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι έχει διοχετεύσει «δισεκατομμύρια δολάρια» στη βενεζουελάνικη οικονομία, χωρίς όμως να δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία.

Οι προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν

Η μερική χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων και η αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου είχαν δημιουργήσει προσδοκίες για αισθητή ανάκαμψη της οικονομίας.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας. Παρότι η παραγωγή αυξήθηκε και το βενεζουελάνικο αργό διατέθηκε στις διεθνείς αγορές χωρίς τις μεγάλες εκπτώσεις των προηγούμενων ετών, οι αναπτυξιακές επιδόσεις παρέμειναν περιορισμένες.

Η επίσημη ανάπτυξη για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 2,5%, το χαμηλότερο ποσοστό σχεδόν της τελευταίας πενταετίας.

Ο οικονομολόγος Φρανσίσκο Ροντρίγκες δήλωσε στους Financial Times ότι η αδύναμη ανάπτυξη συνδέεται με το γεγονός πως η Ουάσιγκτον δεν έχει μεταφέρει στο Καράκας το σύνολο των αυξημένων πετρελαϊκών εσόδων.

Από την πλευρά του, ο οικονομολόγος και πρώην βουλευτής της αντιπολίτευσης Χοσέ Γκέρα έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Πού βρίσκονται τα χρήματα;», επισημαίνοντας την έλλειψη διαφάνειας και επίσημης ενημέρωσης.

Πιέσεις από το Κογκρέσο

Η περιορισμένη ενημέρωση γύρω από τη διαχείριση των εσόδων προκαλεί αντιδράσεις τόσο στους Ρεπουμπλικανούς όσο και στους Δημοκρατικούς.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ ζήτησε τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι το Κογκρέσο πρέπει να γνωρίζει πώς αξιοποιούνται τα συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αντίστοιχα, ο Δημοκρατικός Χοακίν Κάστρο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς επαρκή λογοδοσία, αφήνοντας το Κογκρέσο χωρίς ουσιαστική ενημέρωση.

Ο πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για τη Λατινική Αμερική, Μπέντζαμιν Γκένταν, εκτίμησε ότι αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων κοινοβουλευτικών ερευνών.

Τα έσοδα και οι ανάγκες ανοικοδόμησης

Μετά τους σεισμούς, η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες ζητεί πρόσβαση και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία της χώρας που βρίσκονται στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων κεφάλαια στο ΔΝΤ και τα αποθέματα χρυσού που φυλάσσονται στην Τράπεζα της Αγγλίας και αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 386 εκατ. δολαρίων, ενώ απέστειλαν και εκατοντάδες στρατιώτες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης.

Ο Αμερικανός επιτετραμμένος στο Καράκας δήλωσε ότι μέρος των χρημάτων από τους λογαριασμούς των πετρελαϊκών εσόδων χρησιμοποιείται επίσης για την ανοικοδόμηση, χωρίς όμως να προσδιορίσει το ακριβές ύψος των κονδυλίων.

Έξι μήνες μετά την ανάληψη του ελέγχου των πετρελαϊκών εξαγωγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα εμφανίζεται να διαθέτει θεωρητικά έσοδα άνω των 13 δισ. δολαρίων, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσο από αυτό το ποσό μπορεί να αξιοποιήσει.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να αποκαταστήσει εκτεταμένες ζημιές ύψους 37 δισ. δολαρίων σε πόλεις, υποδομές και ενεργειακά δίκτυα, το βασικό ερώτημα δεν αφορά πλέον μόνο τη λογιστική αποτύπωση των κεφαλαίων. Αφορά κυρίως το ποιος ασκεί τον πραγματικό έλεγχο του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας και ποιος αποφασίζει τελικά για τη διάθεσή του.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Έφοδος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank – Τι ερευνούν οι αρχές

Συνάντηση Λαβρόφ – Ρούμπιο στις Φιλιππίνες την Πέμπτη (23/7)

Κυπριακό: Η Τουρκία «βγάζει» το Oruc Reis για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου με το ψευδοκράτος