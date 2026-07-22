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22.07.2026 17:17

Πινγκ πονγκ Φάμελλου και ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση – Αιχμές Κουμουνδούρου για την έδρα, «εγώ εκπροσωπώ την ενότητα» απαντά ο πρώην πρόεδρος

22.07.2026 17:17
famellos1

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Πυρά εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρώην προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, μετά την ανεξαρτητοποίησή του, αφήνοντας αιχμές για την έδρα που επιλέγει να κρατήσει, καθώς άλλα έλεγε ως πρόεδρος και άλλα πράττει τώρα που εγκαταλείπει το κόμμα του, ενώ εντύπωση προκαλεί η απάντησή του στην οποία μιλά για τον εαυτό του σε… τρίτο ενικό, υποστηρίζοντας πως ο… ίδιος συνεχίζει να εκπροσωπεί την κοινωνική απαίτηση για ενότητα της Αριστεράς.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για αδιέξοδο, ωστόσο η Κουμουνδούρου τον κατηγορεί πως ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την αριστερή ηθική για τη μη παράδοση της έδρας, η οποία «ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ».

Παράλληλα, τονίζει πως είναι τουλάχιστον αντιφατικό ο κ. Φάμελλος «να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση», ενώ του υπενθυμίζουν ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

«Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα», καταλήγουν οι πηγές του κόμματος.

«Εγώ εκπροσωπώ την ενότητα»

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας στην Κουμουνδούρου, ανέφερε πως «οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου. Όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φαμελλος».

Πλεόν, εκτός από τον Σ. Φάμελλο έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Καλλιόπη Βέττα και Κώστας Μπάρκας.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση» 

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στον οποίο ανακοίνωσε την απόφασή του ενώ σε δηλώσεις υπογράμμισε τα εξής:

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.

Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».

Το σχόλιο των πηγών της Κουμουνδούρου:

«Ο κ. Φάμελλος, επιλέγει να μιλήσει για «αδιέξοδο», ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο.

Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.

Τέλος, είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση.

Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας.

Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα».

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