Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

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Προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά, καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις.

Όπως είναι γνωστό, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν οι Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κώστας Σκρέκας.

Η πρώτη δίκη θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου με την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το Γ’ Μονομελές Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα.

Στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ ο κύκλος των δικών θα ολοκληρωθεί στις 12 Νοεμβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης του Κώστα Σκρέκα.

Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τις συγκεκριμένες δίκες, ο ταχύς προσδιορισμός έγινε με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει γρήγορη εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις βουλευτές, πρώην ανώτατα και ανώτερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στελέχη πολιτικών γραφείων.

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