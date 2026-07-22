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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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22.07.2026 15:23

Αναφορές για προβλήματα σε Facebook, Instagram και Messenger

22.07.2026 15:23
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credit: AP

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Προβλήματα αντιμετωπίζουν το μεσημέρι της Τετάρτης χρήστες του Facebook, του Instagram και του Messenger, καθώς υπάρχουν πολλές αναφορές για δυσλειτουργίες στις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta.

Υπάρχουν αναφορές πως οι χρήστες δυσκολεύονται να συνδεθούν στον λογαριασμό τους αλλά και να στείλουν μήνυμα.

Το DownDetector έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις δύο συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναφορές για προβλήματα σε Facebook, Instagram και Messenger

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