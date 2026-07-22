Κουφονικολάκου: Με κυβέρνηση ΕΛΑΣ θα εφαρμοζόταν το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

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Τη διαβεβαιώση ότι μια κυβέρνηση της ΕΛΑΣ θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και θα προχωρούσε στη σύλληψή του έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, τασσόμενη στην ίδια πλευρά με πολιτικούς όπως ο Πέτερ Μαγιάρ, ο Ζοχράν Μαμντάνι και ο Πέδρο Σάντσεθ.

Μιλώντας στο ΟΝΕ, η Θ. Κουφονικολάκου τόνισε ότι «υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι σαφή τα πράγματα για εμάς. Εμείς, από το πρώτο λεπτό, έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη άσκησης πίεσης ώστε να ανασταλεί η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Και η οικονομική και η εμπορική και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο».

Προσέθεσε, δε, ότι «έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει αυτό το βήμα. Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, πήγαινε στο Ισραήλ για να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, ώστε να μην εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο», τονίζοντας ότι «είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου».

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