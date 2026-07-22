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22.07.2026 09:48

Ε65: Την Πέμπτη τα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου – Πού θα κυμαίνονται τα διόδια

22.07.2026 09:48
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Αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, πραγματοποιούνται τα επίσημα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις επτά το απόγευμα, στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αγιοφύλλου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδόβελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των νέων διοδίων. Στον μετωπικό σταθμό Οξύνειας, το αντίτιμο για τα επιβατικά αυτοκίνητα ορίζεται στα τέσσερα ευρώ και 50 λεπτά, ενώ στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλλου στο ένα ευρώ και 55 λεπτά.

Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να προσφέρει ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση, συμπληρώνοντας για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού.

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