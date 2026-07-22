Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα χθες βράδυ στο χωριό Γαρδίκι (video)

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, όταν κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία αρκούδας μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το άγριο ζώο κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά. Η εμφάνισή του έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.

Το trikalavoice.gr εξασφάλισε πλάνο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού του χωριού:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να αποφεύγουν να αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές και να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή την Αστυνομία σε περίπτωση νέας εμφάνισης.

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