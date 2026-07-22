Πανελλαδικές: Αύριο μετά τις 11:00 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

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Τη Πέμπτη μετά τις 11:00 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤNews και στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλιμίντζου «Συνδέσεις».

Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Βάσεις 2026: Πώς θα μάθετε τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

1. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την είσοδο στην πλατφόρμα θα χρειάζονται:

ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου,

τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων,

η καταχώριση των γραμμάτων με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Στην οθόνη θα εμφανίζεται το τμήμα ή η σχολή στην οποία εισάγεται ο υποψήφιος. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, θα εμφανίζεται το αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα.

2. Με γραπτό μήνυμα στο κινητό

Όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν το αποτέλεσμα και μέσω SMS.

Το γραπτό μήνυμα θα αναφέρει το τμήμα επιτυχίας, χωρίς να απαιτείται είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3. Στα Λύκεια της χώρας

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.

Στους πίνακες θα εμφανίζονται μόνο:

το τμήμα ή η σχολή επιτυχίας.

ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου.

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