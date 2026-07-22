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22.07.2026 07:06

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου – Τα σενάρια που εξετάζονται

22.07.2026 07:06
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  • Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στην Αθήνα.
  • Τον άτυχο άνδρα βρήκαν οι ανήλικες κόρες του, αφού ανησύχησαν λόγω της έλλειψης επικοινωνίας μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Το θύμα εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση μέσα σε λίμνη αίματος, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν ίχνη παραβίασης στον επαγγελματικό του χώρο.
  • Κλιμάκια της αστυνομίας και ιατροδικαστής πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο για τη συλλογή στοιχείων που θα διαλευκάνουν τις συνθήκες του συμβάντος.
  • Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ερευνώντας σοβαρά την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για το περιστατικό.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του ποινικολόγου μέσα στο γραφείο του να παραμένει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση.

Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό για να ανοίξει το διαμέρισμα. Εκεί οι δύο κόρες του βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο.

Αμέσως μετά, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της Ασφάλειας και των εγκληματολογικών εργαστηρίων πραγματοποίησαν αυτοψία. 

Στον χώρο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ δόθηκε εντολή να παραμείνει ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές να ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος αποκάλυψε ότι αναζητούσε τον Σταύρο Γεωργίου από το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

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