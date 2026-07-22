Θα είναι υποψήφιος και ο Καραμανλής;

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Μόλις ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπονται τέσσερις «γαλάζιοι» βουλευτές και αρχειοθετούνται οι υποθέσεις άλλων εννέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις εκλογές.

Προφανώς το αυτό ισχύει και για τους εννέα που μπήκαν στο αρχείο. Ή μήπως όχι;

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Η στήλη ρώτησε αρμοδίως αν – μετά τις δικαστικές εξελίξεις – έχει αλλάξει κάτι και η απάντηση που έλαβε ήταν ένα… ξερό «όχι».

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βουλευτής Σερρών έχει παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο και για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, οπότε το μεγάλο πρόβλημά του δεν είναι το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο κύβος ερρίφθη και ότι ο Κ. Αχ. Καραμανλής δεν θα είναι υποψήφιος.

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