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22.07.2026 09:24

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην Πάρο για να εκπληρώσει το τάμα της – «Νιώθω ευλογημένη» (Photos)

22.07.2026 09:24
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Το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή εκπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου η οποία έναν χρόνο μετά, επέστρεψε στην Πάρο και επισκέφθηκε συγκινημένη τον Ναό.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δηλώνοντας ότι νιώθει ευλογημένη.

«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου» έγραψε αρχικά, ανεβάζοντας φωτογραφία από την περσινή της επίσκεψη στον ναό.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφία από τη φετινή της επίσκεψη στον Ναό όπου επέστρεψε γεμάτη ευγνωμοσύνη και με τη πιο βαθιά της επιθυμία να έχει γίνει πραγματικότητα.

«Φέτος είναι αυτό… Νιώθω τόσο ευλογημένη» έγραψε.

Τέλος, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εικόνα του ναού που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς από όλη την Ελλάδα.

«Η ονομασία “Δεομένη” σημαίνει “η Παναγία που προσεύχεται και ικετεύει”. Απεικονίζεται με τα χέρια υψωμένα σε στάση προσευχής προς τον Θεό, εκφράζοντας τη μεσιτεία της υπέρ των ανθρώπων. Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θαυματουργή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Εκατονταπυλιανής. Πιστοί από όλη την Ελλάδα προσέρχονται για να προσευχηθούν μπροστά της…» ανέφερε.

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