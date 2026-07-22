Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Μετά το «Καφέ της Χαράς» άρχισαν να κόβονται οι προτάσεις (Video)

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Για τον εμβληματικό ρόλο του «Φατσέα» στο «Καφέ της Χαράς» μίλησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν ήθελε αυτόν τον ρόλο, ενώ αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επαγγελματικές προτάσεις από τον Χάρη Ρώμα, ωστόσο, δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες.

Σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1», ο ηθοποιός αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις επαγγελματικές συνέπειες που είχε εν τέλει για τον ίδιο τόσο ο ρόλος όσο και η τεράστια επιτυχία της σειράς.

«Ο Χάρης Ρώμας μου είχε κάνει κατά καιρούς κρούσεις για να συνεργαστούμε αλλά δεν είχε τύχει να τα καταφέρουμε μέχρι τότε. Είτε επειδή είχα δουλειά, είτε επειδή δεν με ανέπνεε αυτό που μου είχε πει, είτε επειδή δεν ήταν σωστό το timing. Όταν μου πρότεινε τον Φατσέα έπαθα λίγο σοκ με τον ρόλο, δεν μου άρεσε που ήταν τόσο αρνητικός, λέω τώρα εντάξει “πώς θα τον κάνω αυτό τον τύπο είναι απαίσιος”. Αλλά με έπεισε η γυναίκα μου και ο Χάρης, από τη στιγμή που το ανέλαβα είπα ότι πρέπει να το αγαπήσω. Δεν το μετάνιωσα ποτέ βέβαια, το καταχάρηκα. Είναι αλήθεια πως δεν τον ήθελα τον ρόλο στην αρχή» είπε αρχικά.

«Ο στόχος μου είναι, όλοι μου οι ρόλοι να μου βγαίνουν πολύ φυσικά. Δεν θέλω να φαίνεται ότι παίζω κάτι. Έγινε μια περίεργη ταύτιση. Νομίζω ότι ήταν θέμα γραφής η επιτυχία του ρόλου. Ήταν εξαιρετικά καλογραμμένος ο ρόλος και εγώ μετά κατάφερα να το παντρέψω με αυτή τη φάτσα και την ερμηνεία» πρόσθεσε.

Για τη δημοσιότητα που έλαβε μετά την επιτυχία της σειράς, ο ηθοποιός τόνισε:

«Ήταν σοκαριστικό στην αρχή, το οποίο δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή με ενόχλησε πάρα πολύ, μετά σιγά σιγά το συνήθισα και θεωρώ ότι κάπως το διαχειρίζομαι, εκτός από ακραίες περιπτώσεις».

Ωστόσο, η επιτυχία τόσο της σειράς όσο και του ρόλου είχε και αρνητικές συνέπειες για την επαγγελματική του πορεία, υπογραμμίζει, καθώς έκτοτε, σταμάτησε να δέχεται προτάσεις από το θέατρο.

«Μετά το “Καφέ της Χαράς” δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις. Μου ήρθαν άλλες προτάσεις στο θέατρο. Τηλεοπτικά δε θυμάμαι τι έκανα μετά. Μέχρι τότε έπαιζα στο “ποιοτικό” θέατρο, από το Καφέ της Χαράς και μετά άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις, υπήρχε στην ατμόσφαιρα ότι “αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό”. Που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα, αυτό στην αρχή μου κλώτσησε, με στεναχώρησε. Εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες, πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν. Δεν έχω καταφέρει να μην μπορώ να δουλέψω μία σεζόν. Άμα δεν δουλέψω μία σεζόν θα μου κοστίσει, σοβαρά θα μου κοστίσει, θα πληγωθώ οικονομικά πολύ» δήλωσε κλείνοντας.

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