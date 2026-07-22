Η Σοφία Βεργκάρα ξεφαντώνει στη Μύκονο – Οι ξέφρενοι χοροί και οι «νύχτες στην Ελλάδα» (Videos)

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Τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο απολαμβάνει η Σοφία Βεργκάρα η οποία εθεάθη μαζί με φίλους της στο Scorpios όπου δείπνησε και διασκέδασε με το σετ της διάσημης dj Πέγκι Γκου.

Φρόνισε, μάλιστα, να ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το νησί των Ανέμων, γράφοντας στα ισπανικα «Νύχτες στην Ελλάδα».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Βεργκάρα επισκέπτεται την Ελλάδα, ενώ έχει πολλάκις εκφράσει την αγάπητης για τη χώρα μας.

«Λατρεύω την Ελλάδα και έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Αυτός ο τόπος είναι στην καρδιά μου. Τα τελευταία πέντε χρόνια έρχομαι κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Λατρεύω τη θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό, το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο νόστιμα πιάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια έξω, να διασκεδάζω – εκεί το κάνω. Εχω και πολύ καλούς Ελληνες φίλους που με κάνουν να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου με τη ζεστή φιλοξενία τους. Στη Μύκονο δεν με ενοχλούν ούτε οι παπαράτσι – είναι ευγενικοί και χαμογελαστοί. Όπως όλοι οι Ελληνες. Εύχομαι να καταφέρω και φέτος να έρθω έστω και για λίγες μέρες. Πέρυσι ανέβαζα συνέχεια φωτογραφίες στο Twitter και τους είχα τρελάνει όλους στο Χόλιγουντ. Είχαν σκάσει από τη ζήλια τους» είχε δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της.

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