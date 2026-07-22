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22.07.2026 10:01

Ο Παππάς «καρφώνει» τον Τσίπρα για τα ιδιωτικά ΑΕΙ: «Προγραμματική μετατόπιση»

22.07.2026 10:01
nikos pappas

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«Λουκούμι» έχει… κάτσει στα κόμματα της αριστεράς η θέση της ΕΛΑΣ ότι σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση δεν θα καταργήσει τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επικαλούμενη «ασφάλεια δικαίου».

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατηγορούν την ΕΛΑΣ για… κωλοτούμπα σε ένα εμβληματικό για την αριστερά ζήτημα – παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πει ότι, αν γίνει κυβέρνηση, θα κάνει πιο αυστηρό τον νόμο Πιερρακάκη. Στο χορό των… μύδρων κατά της ΕΛΑΣ μπήκε και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος, μιλώντας στο Kontra Channel, σημείωσε με νόημα ότι «ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη» των μη κρατικών ΑΕΙ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας, πριν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ψηφίσει από κοινού κάποιες προγραμματικές θέσεις. Θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος γιατί έφυγε και πού διαφοροποιείται. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ήθελα να καλωσορίσω μια τοποθέτηση τέτοιου τύπου, γιατί εκλογικεύει την πολιτική συζήτηση. Είναι μια προγραμματική μετατόπιση σε μια άλλη θέση», είπε χαρακτηριστικά.

Κάτι μας λέει ότι αυτή η κόντρα θα… τραβήξει πολύ.

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