Και η 18χρονη Βιβιέν, κόρη του Μπραντ Πιτ και της Ανζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της

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Νέο επεισόδιο στην ταραχώδη σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του, μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, καταγράφηκε μετά την κίνηση της μικρότερη κόρης του πρώην ζευγαριού, της 18χρονης Βιβιέν, να καταθέσει αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της..



Η 18χρονη Βίβιεν ακολούθησε τα βήματα των μεγαλύτερων αδερφών της, Ζαχάρα και Μάντοξ, που επίσης αποστασιοποιούνται από τον ηθοποιό. Σύμφωνα με την Daily Mail, κατέθεσε αίτηση στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ζητώντας να αλλάξει το νόμιμο όνομά της από Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, με τον λόγο για την αλλαγή αυτή να αναφέρεται ως «προσωπικός».

Brad Pitt and Angelina Jolie's youngest daughter Vivienne files to DROP actor's last name as she joins older siblings in snubbing the Oscar winner https://t.co/8DpeXi4P9D — Daily Mail (@DailyMail) July 22, 2026

Η επίσημη ακρόαση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

Η νεαρή είχε ήδη αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της από τον Μάιο του 2024, γεγονός που είχε γίνει γνωστό από το πρόγραμμα της θεατρικής παραγωγής του Broadway «The Outsiders», όπου αναγραφόταν ως Βίβιεν Τζολί, συμμετέχοντας ως παραγωγός μαζί με τη μητέρα της.



Ο Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί αλλά και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν κάνει καμία σχετική δήλωση μέχρι στιγμής, ωστόσο πρόσφατα, πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι ο ηθοποιός βιώνει τη ρήξη με τα παιδιά του ως «βαθιά επώδυνη» και «πιστεύει ότι ο ρόλος της Αντζελίνα στον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα αποτελεί την απόλυτη προδοσία».



Λίγες ημέρες νωρίτερα, η 21χρονη κόρη του ηθοποιού Ζαχάρα, και ο 24χρονος γιος του Μάντοξ, δημοσίευσαν ανακοινώσεις αποκαλύπτοντας την πρόθεσή τους να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ από τα ονόματά τους, ενώ η Σιλό άλλαξε νομικά το όνομά της σε Σιλό Τζολί από πέρυσι, με τον δικηγόρο της να αναφέρει πως «έλαβε μια ανεξάρτητη και σημαντική απόφαση έπειτα από επώδυνα γεγονότα».

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