Έπιασε…ταβάνι ο καύσωνας με 43,5 βαθμούς Κελσίου – Ποιες περιοχές «κάηκαν», πότε υποχωρεί ο υδράργυρος

Takeaways by to pontiki AI Ο καύσωνας κορυφώθηκε την Τετάρτη με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από την Πέμπτη αναμένεται υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών και βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε όλη την επικράτεια.

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, η Πολιτική Προστασία κήρυξε σε κατάσταση κινητοποίησης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο.

Οι αρμόδιες αρχές έθεσαν σε πλήρη ετοιμότητα τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τις περιπολίες επιτήρησης και τη διαθεσιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην κορύφωσή του έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο καύσωνας, ξεπερνώντας κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου και ήρθε η ώρα να αποχωρήσει, καθώς οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πιο ήπιο καιρό την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μυστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς.

Στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στον Αυλώνα Αττικής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37οC σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη 23/7

Το σκηνικό ωστόσο αλλάζει ριζικά την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τις συνθήκες καύσωνα να υποχωρούν στα περισσότερα τμήματα της χώρας και τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά πλέον τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και από τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα αναπτυχθούν νεφώσεις με την πιθανότητα τοπικών βροχών να είναι ορατή. Παράλληλα, το φαινόμενο της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης υποχωρεί σημαντικά, ενώ πολύτιμη ανάσα δροσιάς θα δώσουν οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας μάλιστα από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι άμεσα αντιληπτή και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους βόρειους ανέμους να πνέουν στα 3-4 μποφόρ το πρωί και τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά, κυμαινόμενος πλέον σε φυσιολογικά επίπεδα, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογη εικόνα δροσιάς περιμένει και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ και η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.

«Red code» σε 4 περιοχές την Πέμπτη (23/7) – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

ολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Ειδικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται οι εξής περιοχές για τις οποίες προβλέπεται αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς:

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 23/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:



📍 περιοχές #Αττικής & #Εύβοιας



📍 νησιά Π.Ε. #Ρόδου



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/rAEzmqBTXX pic.twitter.com/JRdw1RKzU6 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Επιπλέον η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Διαβάστε επίσης:

«Παίρνω ηρεμιστικά, μου έρχεται η εικόνα το βράδυ» – Συγκλονίζει η μαρτυρία του Σέρβου που βρέθηκε έξω από το παράθυρο σε πτήση της Ryanair

Φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης

Διακοπές ρεύματος εν μέσω καύσωνα στην Αθήνα: Εκτός λειτουργίας φανάρια, πολίτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ











