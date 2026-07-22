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22.07.2026 19:34

Και ο Κασσελάκης κατά Φάμελλου: Τουλάχιστον τώρα όσοι έχουν μείνει στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ γλιτώνουν από ώρες απίστευτης ανούσιας φλυαρίας

22.07.2026 19:34
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Την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλυαρίας».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος των Δημοκρατών σημείωσε για τον Σωκράτη Φάμελλο ότι «αυτός που περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτία σε μία Κεντρική Επιτροπή η οποία με απέκλεισε, για να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός, λοιπόν, που περίμενε το καράβι για την απαρτία, τώρα πρώτος πηδάει από το καράβι. Γιατί; Στο όνομα των αρχών και των αξιών της Αριστεράς. Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά;».

«Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι», τονίζει ακόμη ο Στέφανος Κασσελάκης.

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