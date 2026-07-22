Και ο Κασσελάκης κατά Φάμελλου: Τουλάχιστον τώρα όσοι έχουν μείνει στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ γλιτώνουν από ώρες απίστευτης ανούσιας φλυαρίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλυαρίας».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος των Δημοκρατών σημείωσε για τον Σωκράτη Φάμελλο ότι «αυτός που περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτία σε μία Κεντρική Επιτροπή η οποία με απέκλεισε, για να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός, λοιπόν, που περίμενε το καράβι για την απαρτία, τώρα πρώτος πηδάει από το καράβι. Γιατί; Στο όνομα των αρχών και των αξιών της Αριστεράς. Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά;».

«Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι», τονίζει ακόμη ο Στέφανος Κασσελάκης.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος Νόλαν; Επικό video με τον Γιώργο Αυτιά και τον… πραγματικό του αδελφό, Νότη Μηταράκη

Και η Καρυστιανού αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις (Video)

Το μήνυμα του Διονύση Χατζηδάκη για το πρόβλημα υγείας του – «Έχω στο πλευρό μου τους γιατρούς του Λαϊκού, όλα θα πάνε καλά»











