Από τον καύσωνα στα δυνατά μπουρίνια: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι – Πού θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

Takeaways by to pontiki AI Η χώρα αποχαιρετά τον καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου έως την Παρασκευή.

Το καιρικό σκηνικό μεταβάλλεται με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ειδικές προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους έχουν εκδοθεί για περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει για την Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο, θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση κινητοποίησης.

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Σταδιακή αλλαγή του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων φέρνει το τέλος του καύσωνα, που δοκίμασε επί τριήμερο τη χώρα, με θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μέχρι την Παρασκευή ο υδράργυρος θα έχει υποχωρήσει κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, η θερμική εισβολή αρχίζει να υποχωρεί από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, ενώ από την Πέμπτη η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι την Παρασκευή ο υδράργυρος αναμένεται να έχει υποχωρήσει κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα Επτάνησα, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και ακόμη και ανεμοστρόβιλους.

Ο καιρός της Πέμπτης

Το σκηνικό ωστόσο αλλάζει ριζικά την Πέμπτη, με τις συνθήκες καύσωνα να υποχωρούν στα περισσότερα τμήματα της χώρας και τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά πλέον τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και από τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα αναπτυχθούν νεφώσεις με την πιθανότητα τοπικών βροχών να είναι ορατή.

Τοπικές βροχές αναμένονται στη νότια Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, καθώς και στην ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Παράλληλα, το φαινόμενο της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης υποχωρεί σημαντικά, ενώ πολύτιμη ανάσα δροσιάς θα δώσουν οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας μάλιστα από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι άμεσα αντιληπτή και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους βόρειους ανέμους να πνέουν στα 3-4 μποφόρ το πρωί και τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά, κυμαινόμενος πλέον σε φυσιολογικά επίπεδα, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογη εικόνα δροσιάς περιμένει και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ και η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στα βόρεια, τους 35 βαθμούς στα κεντρικά, τους 36 βαθμούς στο Καστελόριζο και έως τους 37 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Στην Αττική η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια του νομού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Έντονα φαινόμενα σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός πρόγνωσης καταιγίδων Estofex εξέδωσε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία ενδέχεται να συνοδευτούν από ισχυρές καταιγίδες, μεγάλο χαλάζι, θυελλώδεις ανέμους και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας που αναπτύσσεται στα Βαλκάνια θα επηρεάσει τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης έως και το πρωί της Πέμπτης, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να εκδηλώνονται στη βόρεια Ελλάδα.

Η υψηλότερη προειδοποίηση (Level 2) αφορά περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη οργανωμένων υπερκυτταρικών καταιγίδων (supercells).

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από:

μεγάλο χαλάζι,

πολύ ισχυρές έως και καταστροφικές ριπές ανέμου,

έντονες βροχοπτώσεις,

αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τον Έβρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Δράμα, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθούν στις Σέρρες και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, μεγάλο τμήμα της βόρειας Ελλάδας έχει ενταχθεί σε προειδοποίηση Level 1, όπου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχές μικρής διάρκειας και ισχυροί άνεμοι.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία οργανωμένων καταιγίδων με μεγάλη διάρκεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και προβλήματα στις περιοχές από όπου θα περάσει η κακοκαιρία.

«Red code» σε 4 περιοχές την Πέμπτη

Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Ειδικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται οι εξής περιοχές για τις οποίες προβλέπεται αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς:

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 23/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:



📍 περιοχές #Αττικής & #Εύβοιας



📍 νησιά Π.Ε. #Ρόδου



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/rAEzmqBTXX pic.twitter.com/JRdw1RKzU6 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Επιπλέον η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Έπιασε…ταβάνι την Τετάρτη ο καύσωνας με 43,5 βαθμούς Κελσίου

Στην κορύφωσή του έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο καύσωνας, ξεπερνώντας κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου και ήρθε η ώρα να αποχωρήσει, καθώς οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πιο ήπιο καιρό την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μυστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς.

Στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στον Αυλώνα Αττικής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37οC σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

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