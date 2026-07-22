Καύσωνας στην Αθήνα: Οι αδέσποτες γάτες δίνουν καθημερινή μάχη για νερό και σκιά

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Ο καύσωνας δεν επιβαρύνει μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα που ζουν στους δρόμους. Στην Αθήνα, εκατοντάδες αδέσποτες γάτες καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αναζητώντας δροσερά σημεία και πρόσβαση σε νερό για να προστατευτούν από τις ακραίες συνθήκες.

Τη φροντίδα περισσότερων από 500 αδέσποτων γατών αναλαμβάνουν κάθε ημέρα μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης Nine Lives, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Οι εθελοντές επισκέπτονται γειτονιές της πόλης, αλλά και σημεία γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τοποθετώντας νερό και τροφή, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των ζώων.

Η πρόεδρος της οργάνωσης, Ευτυχία Λαχανά, σημείωσε ότι η μεγάλη ζέστη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αφυδάτωσης για τις γάτες. Τις θερμότερες ώρες της ημέρας τα ζώα περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, αναζητούν κρυψώνες σε πιο δροσερά σημεία και μειώνουν την ποσότητα τροφής που καταναλώνουν, ενώ έχουν αυξημένη ανάγκη από νερό.

Σύμφωνα με την κ. Λαχανά, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το έντονο λαχάνιασμα που μπορεί να παρουσιάσει κάποιο ζώο, καθώς αποτελεί ένδειξη θερμικής καταπόνησης και απαιτείται άμεση κτηνιατρική παρέμβαση. Αντίθετα, συμπτώματα όπως η αυξημένη σιελόρροια ή η μειωμένη κινητικότητα συνήθως αντιμετωπίζονται με επαρκή ενυδάτωση.

Οι εθελοντές έχουν πλέον εντοπίσει τα σημεία όπου βρίσκονται οι αποικίες των αδέσποτων γατών και έχουν δημιουργήσει δεκάδες «σταθμούς» με νερό και τροφή, ώστε τα ζώα να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στην Ελλάδα, η φροντίδα των αδέσποτων πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό στους δρόμους, καθώς πολλά καταφύγια λειτουργούν ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, αρκετές φιλοζωικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια παραμονή των ζώων σε καταφύγια δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση για την ευζωία τους.

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