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22.07.2026 18:56

«Όχι» στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών

22.07.2026 18:56
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Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα. Η απόφαση εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/7), έπειτα από μαραθώνια διάσκεψη που διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες, βάζοντας -τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο- φρένο στη διαδικασία παράδοσής του στην Αυστραλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για υπόθεση ανθρωποκτονίας ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Τον Ιούνιο του 2026 συνελήφθη στο Αίγιο, όπου φέρεται να διέμενε επί σειρά ετών χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος έκδοσης.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, κομβικό σημείο της υπόθεσης αποτέλεσε το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Αντίθετα, στην Αυστραλία το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δεν υπόκειται σε παραγραφή, ζήτημα που βρέθηκε από την αρχή στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Με την απόφασή του, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό σταθμό σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.

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