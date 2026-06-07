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07.06.2026 21:53

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα που σκότωσε Έλληνα ομογενή στο Σίνδεϊ (Video)

07.06.2026 21:53
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Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάνγκα στο Αίγιο, που δολοφόνησε Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία πριν 27 χρόνια, φέρνει στο φως το flamis.gr.

Ο 55χρονος, που ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους των αυστραλιανών αρχών και της Interpol, έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, την ώρα που έβγαινε από το κρησφύγετό του. Ο άνδρας επέβαινε σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, που διαμένει στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το flamis.gr, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Ο 55χρονος, ωστόσο, δεν έφερε κανένα έγγραφο και έτσι τον προσήγαγαν για εξακρίβωση στοιχείων.

Κατά την έρευνα στην οικία του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα,οι αστυνομικοί εντόπισαν μία βαλλίστρα, και κάποια έγγραφα τα οποία αξιολογούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress, ο κατηγορούμενος, ο οποίος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε τα πραγματικά του στοιχεία, παραδέχθηκε πως όσα χρόνια βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο, δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

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