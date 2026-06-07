search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 19:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 18:45

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

07.06.2026 18:45
peripoliko new

Σημαντική ποσότητα, περίπου 110 κιλά, ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που φέρει ελληνικές πινακίδες και κατασχέθηκε από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας, στην Νέα Σελεύκεια, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ένας 43χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στην Νέα Σελεύκεια, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σταματούν άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

Αίγιο: ΕΛ.ΑΣ και Ιντερπόλ συνέλαβαν ομογενή που καταζητείται για φόνο στην Αυστραλία από το 1999

Κολυδάς: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS – Θα ξεπεραστούν τα 30αρια τις επόμενες μέρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roman-abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Αμπράμοβιτς είναι ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου έστειλε μήνυμα στον Πούτιν ο Ζελένσκι

hamilton-antonelli
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Αντονέλι στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

curacao_poulman1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Το oldschool πούλμαν της Εθνικής Κουρασάο που έγινε viral (Video)

ivanka-kushner-epeisodia-alvania
ΚΟΣΜΟΣ

Το θέρετρο του Κούσνερ φέρνει κι άλλους μπελάδες στην Αλβανία: Η ΕΕ προειδοποιεί ακόμη και για μη ένταξη της χώρας στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

seismos_main
ΕΛΛΑΔΑ

Και δεύτερος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, τι λένε Παπαζάχος, Γκανάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 19:35
roman-abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Αμπράμοβιτς είναι ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου έστειλε μήνυμα στον Πούτιν ο Ζελένσκι

hamilton-antonelli
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Αντονέλι στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

1 / 3