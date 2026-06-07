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07.06.2026 18:03

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σταματούν άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

07.06.2026 18:03
diasosi-astynomikos

Η στιγμή που άνδρες της αστυνομίας σταματούν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, κατέγραψε η κάμερα ενός εκ των αστυνομικών που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Στο βίντεο φαίνεται πως φτάνουν αθόρυβα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στον Πειραιά, κοντά στο λιμάνι και πλησιάζουν αθόρυβα τον άνδρα, ο οποίος βρίσκεται στον 6ο όροφο.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον πλησιάζουν σιγά-σιγά και ο ένας εξ αυτών βουτάει πάνω του και τον ξαπλώνει στο έδαφος.

Προκειμένου να μην τον πανικοβάλουν, ακούγονται να του λένε: «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».

Δείτε το βίντεο:

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