Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σταματούν άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

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Η στιγμή που άνδρες της αστυνομίας σταματούν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, κατέγραψε η κάμερα ενός εκ των αστυνομικών που συμμετείχε στην επιχείρηση.
Στο βίντεο φαίνεται πως φτάνουν αθόρυβα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στον Πειραιά, κοντά στο λιμάνι και πλησιάζουν αθόρυβα τον άνδρα, ο οποίος βρίσκεται στον 6ο όροφο.
Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον πλησιάζουν σιγά-σιγά και ο ένας εξ αυτών βουτάει πάνω του και τον ξαπλώνει στο έδαφος.
Προκειμένου να μην τον πανικοβάλουν, ακούγονται να του λένε: «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».
Δείτε το βίντεο:
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