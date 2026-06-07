Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σταματούν άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

Η στιγμή που άνδρες της αστυνομίας σταματούν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, κατέγραψε η κάμερα ενός εκ των αστυνομικών που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Στο βίντεο φαίνεται πως φτάνουν αθόρυβα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στον Πειραιά, κοντά στο λιμάνι και πλησιάζουν αθόρυβα τον άνδρα, ο οποίος βρίσκεται στον 6ο όροφο.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον πλησιάζουν σιγά-σιγά και ο ένας εξ αυτών βουτάει πάνω του και τον ξαπλώνει στο έδαφος.

Προκειμένου να μην τον πανικοβάλουν, ακούγονται να του λένε: «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Αίγιο: ΕΛ.ΑΣ και Ιντερπόλ συνέλαβαν ομογενή που καταζητείται για φόνο στην Αυστραλία από το 1999



Κολυδάς: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS – Θα ξεπεραστούν τα 30αρια τις επόμενες μέρες

Σεισμός στην Εύβοια: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στο Προκόπι – Κανονικά οι πανελλήνιες