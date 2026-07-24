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24.07.2026 08:35

Φώτης Σεργουλόπουλος για τα αρνητικά σχόλια: «Δεν με αφορούσαν και δεν με αφορούν» (Video)

24.07.2026 08:35
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Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στον Αργύρη Ζαννιά και το vidcast «Το Συστατικό που Έλειπε».

Μεταξύ άλλων, παρουσιαστής της ΕΡΤ αναφέρθηκε σρτα κακόβουλα σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε τον επηρέασαν, καθώς ο λόγος τέτοιου είδους ανθρώπων δεν τον αφορά.

«Αν δεν είσαι ορατός, ας πούμε, ρε παιδί μου, κρύβεσαι, όλοι οι υπόλοιποι θα πουν κρυφά κάτι για σένα. Το οποίο μπορεί να το ακούς σαν ψίθυρο, αλλά ξέρεις ότι συμβαίνει. Εάν είσαι ορατός, αυτοί που θα λέγανε κρυφά για σένα και ψιθυριστά, θα το πουν φωναχτά. Πόσοι είναι; Μια χούφτα άνθρωποι», είπε αρχικά.

«Δεν με αφορούσαν, ούτε με αφορούν. Όσο φαίνεσαι, τόσο φαίνονται και οι άλλοι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή. Όσο υπολόγιζα τον λόγο τους τότε, τόσο υπολογίζω και τον λόγο τους τώρα. Τι; Επειδή τον ακούω; Ακούγεται όμως και ο δικός μου» πρόσθεσε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 09:18
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