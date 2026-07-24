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24.07.2026 09:56

Star: Κουλουβάχατα στα «Φαντάσματα» με συμμετοχή ηθοποιών, παρουσιαστών, περφόρμερ σε ρόλους έκπληξη

24.07.2026 09:56
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Νέες απρόβλεπτες καταστάσεις και μεταφυσικό χάος στο αρχοντικό των Παπαρρηγόπουλων ετοιμάζονται και εξελίσσονται διαρκώς στον δεύτερο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Τα φαντάσματα» του Λευτέρη Πετρόπουλου στο Star καθώς, εκτός από τους σταθερούς, εν ζωή αλλά και «άυλους» ενοίκους του, προστίθενται νέες… αερικές ή και αλλοπαρμένες παρουσίες, οι οποίες πάνε κι έρχονται και εναλλάσσονται.

Στο πλαίσιο αυτό έκτακτες συμμετοχές με ρόλους- έκπληξη θα εμφανιστούν ο Νίκος Μουτσινάς, ο Αντώνης Καρυστινός, ο Φάνης Φαμπρόπουλος, η Παναγιώτα Βιτεντζάκη, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου οι οποίοι με τις ερμηνείες τους θα ενισχύσουν το σουρεαλιστικό σύμπαν της πλοκής.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης, ο οποίος συνεχίζει να «χτίζει» τον ιδιαίτερο οπτικό κόσμο της σειράς δίνοντας ρυθμό και κινηματογραφική αισθητική στις κωμικές καταστάσεις που εκτυλίσσονται.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 12:19
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