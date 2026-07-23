Έκπληξη στην κορυφή τηλεθέασης εκπομπών της Τετάρτης (22/7)

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Καιρό είχαμε να δούμε δελτίο ειδήσεων να αναδεικνύεται δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας και συνέβη χθες, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, και συγκεκριμένα με το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Το γεγονός ότι επεισόδια σειρών κατά κύριο λόγο ήταν περίπου στη μέση της δεκάδας υποδηλώνει πως ως κάποιο βαθμό η στάση των τηλεθεατών επηρεάστηκε ενδεχομένως από δύο παραμέτρους: Αντιμετώπιση της ζέστης από την ανάποδη, δηλαδή αντι να μείνουν στο σπίτι με δροσιά από κλιματιστικά, βγήκαν έξω, αφενός και αφετέρου εκείνοι που μείναν μέσα και μπροστά στις τηλεοράσεις ίσως λόγω επαναλήψεων κατευθύνθηκαν σε άλλες τηλεοπτικές επιλογές πέρα από εκείνες των γραμμικών καναλιών.

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