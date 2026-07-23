ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αποφάσεις για εκλογική ετοιμότητα με Συγκρότηση Επιτροπή Ψηφοδελτίων και πανελλαδικές περιοδείες – 6 δράσεις για τη Novartis

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Εκλογική ετοιμότητα, ψηφοδέλτια, ανάδειξη του σκανδάλου Novartis, αλλαγή του πολιτικού χάρτη, περιείχε η σημερινή αντζέντα της Πολιτικής Γραμματείας που συνεδρίασε για την χάραξη των επόμενων βημάτων του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή, μετά το τραυματικό δίμηνο που προηγήθηκε και άφησε το κόμμα αποδυναμωμένο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συνεδρίασε σήμερα και έθεσε σε εφαρμογή τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του κόμματος σε περίοδο πολιτικής πρωτοβουλίας, αρχής γενομένης από την ανάληψη θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του σκανδάλου Novartis, οργανωτικής ανασυγκρότησης και πλήρους εκλογικής ετοιμότητας, με την προετοιμασία των ψηφοδελτίων να είναι από τις πρώτες δράσεις.

Κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης Αριστεράς.

Στην εισήγησή του, ο Γραμματέας της Κ.Ε., Νίκος Παππάς, υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περιόδου επιτρέπει στο κόμμα να αναδείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με σαφείς θέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, η υπεράσπιση του άρθρου 16 και η αντίθεση στην κυβερνητική προσπάθεια υποταγής των θεσμών και των ανεξάρτητων εξουσιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην πολιτική των συνεργασιών, σημειώνοντας ότι η επιστολή του Νίκου Κοτζιά συνιστά ρητή και θετική εκδήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τις πολιτικές διεργασίες της επόμενης περιόδου.

Η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική, με καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα, ενιαίο λόγο και συλλογική δράση. Επισήμανε την ανάγκη να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. την ιστορική συνέχεια και ποιες κοινωνικές δυνάμεις επιδιώκει να εκπροσωπήσει, αλλά και ποια στρατηγική θα υπηρετήσει πολιτικά και οργανωτικά. Παράλληλα, πρότεινε την ανασυγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών. Ενημέρωσε, τέλος, τα μέλη της Π.Γ. για την επικοινωνία της με τον Νίκο Κοτζιά και εκπροσώπους άλλων πολιτικών φορέων.



Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την εισήγησή του για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών σχετικά με την υπόθεση Novartis και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδειών της συλλογικής ηγεσίας και η λειτουργία όλων με εκλογικούς όρους. Την εισήγηση για τον οργανωτικό σχεδιασμό έκανε ο Γιάννης Μπουλέκος.

Τον πολιτικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου παρουσίασε ο Χρήστος Λαμπρίδης, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, την ενέργεια και τη νεολαία, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία, στους επαγγελματικούς φορείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος εισηγήθηκε τον μετασχηματισμό του Γραφείου Τύπου σε Τομέα Επικοινωνίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της δημόσιας παρουσίας, την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων και την προετοιμασία της εκλογικής καμπάνιας.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, εισήγηση έκανε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, δίνοντας έμφαση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου, στην αντίθεση στις αλλαγές για το άρθρο 86, στη διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, στην απόρριψη του συνταγματικού «δημοσιονομικού κόφτη» και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Η Πολιτική Γραμματεία επιβεβαίωσε τις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες του κόμματος στην οικονομία και την κοινωνική προστασία, με αιχμή τη μείωση των έμμεσων φόρων, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φορολόγηση των υπερκερδών, την επιστροφή του υπερπλεονάσματος στην κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, όπως και την ανάγκη για έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, εγκρίθηκε η ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ώστε κάθε τομέας πολιτικής να αποκτήσει σταθερή ευθύνη, συνεχή παρακολούθηση και σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα και τους παραγωγικούς φορείς. Ενώ αποφασίστηκε και η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς.



Οι 6 άμεσες ενέργειες για την ανακίνηση της υπόθεσης Νοβάρτις

Με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναλαμβάνει άμεσες ενέργειες για τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis «κατόπιν των χθεσινών συνταρακτικών αποκαλύψεων του πρώην Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάριου Σαλμά, αφενός σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, αφετέρου εν γένει για το σκάνδαλο Novartis». Η πρωτοβουλία, μέσω του Τομέα Διαφάνειας με επικεφαλής τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη και κατόπιν εντολής προς τον εξουσιοδοτημένο Δικηγόρο, Γιάννη Απατσίδη, περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

⁠Να αιτηθεί από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος, όπου υπηρετούσε μέχρι πρόσφατα παρακολουθούμενος από την ΕΥΠ και το Predator εισαγγελικός λειτουργός, να ανασυρθούν αστραπιαία οι ποινικές δικογραφίες σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτριου Αβραμόπουλου, που αρχειοθετήθηκαν με Πράξη του τότε Εισαγγελέα Εφετών, Παναγιώτη Καψιμάλη.

⁠ Να αιτηθεί από την ΑΔΑΕ να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμά της που τυχόν έχει εκδοθεί για τα αδιευκρίνιστα ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Να αιτηθεί από την Ηγεσία του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να ελέγξουν ποινικά και πειθαρχικά την καταδικαστική απόφαση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, οι οποίοι τιμωρήθηκαν άδικα και μεροληπτικά από τη Δικαιοσύνη κατόπιν αθέμιτων δηλώσεων και πιέσεων κυβερνητικών στελεχών που παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητάς τους, ενώ για τις ίδιες αποκαλύψεις τους βραβεύθηκαν από τις ΗΠΑ, καθ’ ομολογία της ίδιας της μητρικής εταιρείας της Novartis.

⁠Να αιτηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών να ασκηθεί αγωγή σε βάρος της Novartis και των φυσικών προσώπων, δραστών αξιοποίνων πράξεων, για τις αθέμιτες πρακτικές που εφάρμοσαν κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων.

⁠Να αιτηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων που άσκησαν αόριστη αγωγή σε βάρος της Novartis, επιλεκτικώς για συγκεκριμένα σκέλη των αθέμιτων πρακτικών της, καθώς και των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που ευθύνονται για τη συγκάλυψη ενός διεθνούς σκανδάλου, και να ενημερωθεί εάν ασκήθηκε νεότερη αγωγή εντός εξαμήνου.

⁠Να αιτηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας να ελεγχθεί για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απολύσεως του Καθηγητή, Νικόλαου Μανιαδάκη, αν και εδώ και περίπου δύο έτη έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ποινικά αδικήματα που τέλεσε σε βάρος του Μάριου Σαλμά, τα οποία επιφέρουν την αυτοδίκαιη έκπτωσή του.

Να αιτηθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να επιμεληθεί της ανάσυρσης όλων των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο της Novartis και να διατάξει κατεπείγουσα έρευνα σε βάρος παντός υπευθύνου, αιτούμενη την κατεπείγουσα δικαστική συνδρομή από τις ΗΠΑ.

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