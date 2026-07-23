«Άνοιγμα» της Ρένας Δούρου στον Νίκο Κοτζιά

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«Άνοιγμα» στον Νίκο Κοτζιά, πρώην υπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ», έκανε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, η Δούρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κοτζιά, κατά την οποία συζήτησαν για την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη Δεξιά και τις πολιτικές της, προκειμένου να αποτραπεί μία ακόμα, καταστροφική για τη χώρα, θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας.

Δούρου και Κοτζιάς συζήτησαν και για την ανάγκη συγκρότησης ενός μετώπου υπεράσπισης της ειρήνης και του διεθνούς διαλόγου, απέναντι στις δυνάμεις που καταπατούν βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, κοινή διαπίστωση ήταν το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο 2014-2019, η Δύναμη Ζωής και η Ρένα Δούρου στη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχαν συνεργαστεί με το «ΠΡΑΤΤΩ» – μια συνεργασία που αποτυπώθηκε στην εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Παναγιώτη Χατζηπέρου. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, το «ΠΡΑΤΤΩ» υποστήριξε τη Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής.

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