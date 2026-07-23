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23.07.2026 16:29

Αναστάτωση στον Άρειο Πάγο: Έβγαιναν καπνοί από το υπόγειο του κτιρίου, επενέβη η πυροσβεστική

23.07.2026 16:29
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Συναγερμός σήμανε στον Άρειο Πάγο μετά από καπνούς που έβγαιναν από το υπόγειο του κτιρίου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. 

Όπως έγινε γνωστό, στην περιοχή σημειώθηκε μπλακ άουτ με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό.

 Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάποια εστία πυρκαγιάς, καθώς οι καπνοί προέρχονταν από τη γεννήτρια, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αποχωρούν δίχως να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 17:38
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