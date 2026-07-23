Έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Γιώργος Σταυριανός

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο συνθέτης και λογοτέχνης Γιώργος Σταυριανός.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλώρινα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.
Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο της Κρήτης και σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Επιπλέον, ήταν κάτοχος μάστερ πάνω στη σύγχρονη Φιλοσοφία, ενώ αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στο Νανσύ της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 1991.
Στην δισκογραφία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1982 με την «Έρημη πόλη», με τη μοναδική ερμηνία της Μαρίας Δημητριάδη και τις συμμετοχές του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Κώστα Θωμαΐδη, ενώ ακολούθησαν πάνω από δέκα δισκογραφικές δουλειές με τη συμβολή μεγάλων προσωπικοτήτων της ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Χατζιδάκι, του Νότη Μαυρουδή.
Συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του θεάματος όπως Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Νένα Βενετσάνου, Αναστασία Μουτσάτσου, Μανώλη Μητσιά, Γιώργο Νταλάρα, Πάνο Κατσιμίχα, Μίλτο Πασχαλίδη, Βασίλη Λέκκα, Παντελή Θεοχαρίδη, κ.ά.
«Η Ελένη», «Ήσουνα φεγγάρι», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας», «Στα ξανθά σου μαλλιά», «Το πιο μεγάλο ψέμα», «Μα εσύ γελάς σαν πρώτα» είναι λίγα μόνο από τα τραγούδια του που το ελληνικό κοινό λάτρεψε.
Ο Γιώργος Σταυριανός είχε εκδώσει επίσης τα μυθιστορήματα: «Μητροπόλεις», εκδ. Καστανιώτης, «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», εκδ. Καστανιώτης «Πόρτες μισάνοιχτες», εκδ. Ηρόδοτος και τη μονογραφία «Η δυναμική των πολιτισμών».
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