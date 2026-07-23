Έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Γιώργος Σταυριανός

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο συνθέτης και λογοτέχνης Γιώργος Σταυριανός.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλώρινα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο της Κρήτης και σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Επιπλέον, ήταν κάτοχος μάστερ πάνω στη σύγχρονη Φιλοσοφία, ενώ αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στο Νανσύ της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 1991.

Στην δισκογραφία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1982 με την «Έρημη πόλη», με τη μοναδική ερμηνία της Μαρίας Δημητριάδη και τις συμμετοχές του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Κώστα Θωμαΐδη, ενώ ακολούθησαν πάνω από δέκα δισκογραφικές δουλειές με τη συμβολή μεγάλων προσωπικοτήτων της ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Χατζιδάκι, του Νότη Μαυρουδή.

Συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του θεάματος όπως Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Νένα Βενετσάνου, Αναστασία Μουτσάτσου, Μανώλη Μητσιά, Γιώργο Νταλάρα, Πάνο Κατσιμίχα, Μίλτο Πασχαλίδη, Βασίλη Λέκκα, Παντελή Θεοχαρίδη, κ.ά.

«Η Ελένη», «Ήσουνα φεγγάρι», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας», «Στα ξανθά σου μαλλιά», «Το πιο μεγάλο ψέμα», «Μα εσύ γελάς σαν πρώτα» είναι λίγα μόνο από τα τραγούδια του που το ελληνικό κοινό λάτρεψε.

Ο Γιώργος Σταυριανός είχε εκδώσει επίσης τα μυθιστορήματα: «Μητροπόλεις», εκδ. Καστανιώτης, «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», εκδ. Καστανιώτης «Πόρτες μισάνοιχτες», εκδ. Ηρόδοτος και τη μονογραφία «Η δυναμική των πολιτισμών».

Προσωπική Δισκογραφία

1982 – Έρημη πόλη – Γιώργος Σταυριανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μαρία Δημητριάδη, Ανδρέας Μικρούτσικος, Κώστας Θωμαϊδης

1985 – Δέκα παιδικοί καϋμοί – Γιώργος Σταυριανός, Αργύρης Κούκας, Πένυ Ξενάκη

1986 – Οι φόβοι του μεσημεριού -Γιώργος Σταυριανός, Μαρία Δημητριάδη, Γ. Μητρόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου, Φίλιππος Σοφιανός, Μαρία Κανελλοπούλου, Κάτια Δανδουλάκη, Μαρία Αριστοπούλου

1990 – Άνεμος είναι – Ελένη Βιτάλη, Φίλιππος Γράψας, Χρήστος Τσιαμούλης, Βασίλης Λέκκας

1993 – Καθαρός Ουρανός – Ισιδώρα Σιδέρη, Κώστας Γανωτής, Χρήστος Τσιαμούλης, Κώστας Μάντζιος, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Κάτια Δανδουλάκη, Οπισθοδρομικοί

1995 – Στην πολιορκία πέφτει πάντα η Τροία – Γιώργος Σταυριανός, Κώστας Μάντζιος, Οδυσσέας Ιωάννου, Σωτηρία Μπαβέλου, Μυρτώ Κοντοβά, Αρετή Μπέλλου

1996 – Secrets – Γιώργος Σταυριανός

1998 – Το πιο μεγάλο ψέμα – Σταυριανός, Μητσιάς, Θαλασσινός, Βενετσάνου, Τσαϊρέλη, Καλλιφατίδης, Γεωργία Λάκη

1999 – Μέρα Νύχτα – Γιώργος Σταυριανός, Κώστας Μάντζιος

2000 – Πού να τελειώνει η θάλασσα – Γιώργος Σταυριανός, Φίλιππος Γράψας, Κώστας Μάντζιος, Παντελής Θεοχαρίδης

2003 – Το χρώμα της μνήμης – Διονύσιος Σολωμός, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Γιώργος Σταυριανός, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Παντελής Θαλασσινός, Βασίλης Λέκκας, Καλλιόπη Βέττα, Κατερίνα Βλάχου, Σάκης Μέλιτος

2003 – Τα αυθεντικά εποχή Ι – Έρημη πόλη & Οι φόβοι του μεσημεριού – Γιώργος Σταυριανός

2003 – Τα αυθεντικά εποχή ΙΙ – Στην πολιορκία πέφτει πάντα η Τροία & Καθαρός ουρανός – Γιώργος Σταυριανός

2005 – Έλληνες συνθέτες – Γιώργος Σταυριανός

2005 – Ώρες μου χρωματιστές – Γιώργος Σταυριανός, Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Πάνος Κατσιμίχας, Αναστασία Μουτσάτσου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μυρτώ Κοντοβά, Στέλιος Χατζημιχαήλ, Παιδική Χορωδία Ωδείου Kodaly

2006 – Codes – Σταυριανός Γιώργος, Κάτια Δανδουλάκη

2010 – Και η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα – Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Αβραμίδου, Ντίνα Γιακουμάκου

2017 – Η πηγή των θαυμάτων – Μίλτος Πασχαλίδης, Φοίβος Δεληβοριάς, Νένα Βενετσάνου, Κώστας Παρίσσης, Βασίλης Γισδάκης, Σοφία Παπάζογλου, Νότης Μαυρουδής

2021 – Λύκε, Λύκε είσαι εδώ; Μουσική, στίχοι: Γιώργος Σταυριανός Στίχοι: Κωνσταντίνος Μουδάτσος, Μάκης Τσίτας, Πάνος Μπούσαλης, Ερμηνεία: Παντελής Θαλασσινός, Δώρος Δημοσθένους, Βασίλης Γισδάκης, Πάνος Μπούσαλης

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