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23.07.2026 15:55

Τετ α τετ Δούρου με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες – Το «ευχαριστώ»,  το τέλος των προσωπικών ρόλων, ο Κοτζιάς και η Κασιμάτη

23.07.2026 15:55
Rena-Dourou

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Πέρασμα από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών στη Βουλή έκανε η νέα πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου προκειμένου να κεράσει γλυκά με αφορμή την εκλογή της. Αλλά και σε ένδειξη αναγνώρισης του πόσο κοπιαστικό υπήρξε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά και κοινοβουλευτικά, όλο το τελευταίο διάστημα.

«Σας έφερα γλυκά για να σας γλυκάνω γι’ αυτά που σας έχουμε κάνει τους τελευταίους πολλούς πολλούς μήνες. Ένα “ευχαριστώ” για την κάλυψη όσων συνέβησαν νυχθημερόν ωσάν να ήταν οι.. αμερικανικές εκλογές» είπε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου.

Εννοείται πως ρωτήθηκε και για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του εν μέσω των μαζικών αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών του, αλλά και του πρώην προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου.

Διεμήνυσε με την απάντησή της πως ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν βάζει μπροστά πρόσωπα και ρόλους, «αυτό τελείωσε το περασμένο Σάββατο» παραπέμποντας ουσιαστικά στην αντίληψη περί συλλογικής ηγεσίας. Αυτό επανέλαβε και όταν ρωτήθηκε, αν προτίθεται να διατηρήσει τον Παύλο Πολάκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, μετά τη χθεσινή του έκτακτη παρέμβαση στην Ολομέλεια.  «Έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων» τόνισε.

Η Ρένα Δούρου ρωτήθηκε και για τη Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή που παραμένει ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ όμως οι δημοσιογραφικές πληροφορίες την θέλουν στο να βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχώρηση με στόχο την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ. Η Ρένα Δούρου ανέφερε πως υπήρξε μεταξύ τους επικοινωνία, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κύπρο και πως «θα το συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα». Πάντως, δεν απέκλεισε να υπάρξουν προσθήκες στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ανεξάρτητους βουλευτές.

Τι είπε για τον Νίκο Κοτζιά 

Αιχμηρή ήταν η απάντησή της όταν ρωτήθηκε για την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Νίκο Κοτζιά. Χωρίς να κατονομάζει τον Σωκράτη Φάμελλο, είπε: «Δεν θα μπορούσα να μην μιλάω με τον Νίκο Κοτζιά, ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του πολιτικού μεγέθους του. Γιατί ταλαιπωρήθηκε; Επειδή είχαμε πάρει συνεδριακή απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ…».

Σχετικά με την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, σχολίασε ότι δεν ήταν προσωπική της απόφαση, αλλά συλλογική. «Συζητήσαμε τι σημαίνει να παρευρεθούμε στο Προεδρικό. Αποφασίσαμε να τιμήσουμε τους τόπους κι όχι το γρασίδι και τις γαρίδες», σχολίασε.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 17:46
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