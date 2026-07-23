Άδωνις ξανά κατά Σαλμά για Novartis: Αυτός ξεκίνησε τη σκευωρία και επιχείρησε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά για εμπλοκή στην υπόθεση Novartis και προσπάθεια ένταξης στο αμερικανικό πρόγραμμα προστατευόμενων μαρτύρων.

Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι ο κ.

Σαλμάς απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές ως αναξιόπιστος και δεν κατάφερε να λάβει τη σχετική χρηματική αμοιβή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο βουλευτής είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της επίμαχης υπόθεσης το 2016, ενώ έλαβε ευνοϊκή απόφαση διαγραφής οφειλής από τον ΕΟΠΥΥ.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της πολιτικής σύγκρουσης των δύο πλευρών, με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες του κ.

Σαλμά κατά του υπουργού Υγείας.

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Συνέχεια στην κόντρα του με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά δίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση Novartis, ενώ είχε προηγηθεί σφοδρή σύγκρουση των δύο πολιτικών για την εν λόγω υπόθεση.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε επιχειρήσει να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στο αμερικανικό πρόγραμμα, ενώ τον κατηγορεί ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 «ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας» και ότι αργότερα «ευνοήθηκε από απόφαση του ΕΟΠΥΥ για διαγραφή οφειλής ύψους 176.677 ευρώ».

Στην ανάρτησή του, επικαλούμενος έγγραφα που κατατέθηκαν σε σχετική δίκη, υποστηρίζει ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε αρχικά επιχειρήσει να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, με στόχο «να λάβει αμοιβή». «Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω» συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο… pic.twitter.com/9inYiUjQFO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεσηNovartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη».

Σημειώνεται ότι μετά τις δηλώσεις Σαλμά περί εμπλοκής Γεωργιάδη στην υπόθεση της Novartis ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ζήτησαν την παραίτηση του υπουργού Υγείας.

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